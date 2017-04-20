Новая экзопланета может стать лучшим местом для поиска жизни

Недавно обнаруженная супер-земля получившая название LHS 1140b вращается в «обитаемой зоне» вокруг красной карликовой звезды под именем LHS 1140 в созвездии Кита. Красные карлики намного меньше и холоднее Солнца, и хотя LHS 1140b в десять раз ближе к своей звезде чем Земля к Солнцу, она получает примерно половину солнечного света по сравнению с Землей Вокруг своей звезды она обращается каждые 25 дней.

«Это самая захватывающая экзопланета, которую я видел за последнее десятилетие», - сказал ведущий автор исследования Джейсон Диттманн из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. «Это лучшая цель для выполнения одного из самых больших квестов в науке – поиск доказательств жизни за пределами Земли»

Условия красного карлика особенно благоприятны: LHS 1140 вращается медленнее и излучает меньше энергии, чем другие подобные звезды низкой массы.

Для существования жизни которую мы знаем, планете должна иметь на поверхности жидкую воду и уметь сохранять атмосферу. Когда красные карликовые звезды молоды, они как известно испускают излучение которое может нанести ущерб атмосфере планеты. В этом случае большой размер планеты означает, что океан магмы мог существовать на ее поверхности миллионы лет. Этот кипящий океан лавы мог подавать пар в атмосферу еще долго после того, как звезда успокоилась до своего текущего устойчивого свечения, пополняя планету водой.

Это открытие было первоначально сделано при помощи проекта MEarth – роботизированной обсерваторией, которая следит за яркостью тысяч красных карликов с целью поиска транзитных планет. Она обнаружил первые характерные падения в яркости света испускаемого звездой в тот момент, когда планета проходила на ее фоне. Инструмент Европейской Южной Обсерватории HARPS(High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) сделал последующие важные наблюдения, которые подтвердили наличие супер-Земли на орбите звезды LHS 1140. HARPS также смог определить орбитальные период и позволил вычислить массу и плотность экзопланеты.

Астрономы оценивают возраст планеты минимум в пять миллиардов лет. Предварительные оценки говорят, что диаметр планеты LHS 1140b примерно в 1,4 раза больше чем у Земли и составляет порядка 18 000 км. Однако масса планеты в семь раз превышает массу Земли, что говорит о ее более высокой плотности. Это означает что экзопланета вероятно, сделана из горной породы с плотным железным ядром.

Данная экзопланета может стать лучшим кандидатом для будущих наблюдений, чтобы изучить и охарактеризовать ее атмосферу, если таковая существует.

«Система LHS 1140 может оказаться еще более важной мишенью для будущих изучения планет в «обитаемой зоне» чем Proxima b или TRAPPIST-1. Это было замечательное время для открытия экзопланет», - сообщили европейские участники исследовательской команды Ксавье Дельфосс и Ксавье Бонфилс .

Будущие наблюдения космического телескопа Hubble позволят точно оценить сколько высоко-энергетической радиации попадает на планету LHS 1140b. Эта информация позволит более точно оценить возможность существования жизни на ее поверхности.

В будущем, когда появятся новые телескопы, такие как Чрезвычайно большой телескоп ESO и космический телескоп James Webb, ученые смогут сделать более подробные наблюдения за атмосферами экзопланет, и LHS 1140b в настоящее время является исключительным кандидатом для таких исследований.