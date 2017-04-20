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Сегодня новый экипаж отправится к МКС

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 20 апр 14:45
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Российский космонавт и Американский астронавт, сегодня утром, 20 апреля отправятся в полет к Международной космической станции. Данный старт можно будет посмотреть в прямом эфире.

Сегодня новый экипаж отправится к МКС

Российский космический корабль «Союз» с космонавтом Роскосмоса Федром Юрчихиным и астронавтом Nasa Джеком Фишером должен стартовать в 07:13 GMT со стартовой площадки №1 «Гагаринский старт» расположенной на космодроме Байконур, Казахстан. Циклограмма полета пилотируемого корабля в этом старте составлена по «быстрой» схеме. Новый экипаж доберется до космической станции всего за 6 часов.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть как на официально странице Роскосмоса здесь, так и в социальной сети Вконтакте здесь, которую будет комментировать космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Он подробно расскажет о процессе подготовки космического корабля к старту, что будут испытывать космонавты во время полета и много другой интересной информации. Начало трансляции запланировано на 09:30 мск.

Федор Юрчихин и Джек Фишер присоединятся к трем членам экипажа, которые уже находятся на Международной космической станции. Стыковка космического корабля «Союз» намечена на 13:23 GMT.

58 – летний Федор Юрчихин – летчик космонавт, который совершит уже свой пятый космический полет. Имеет двоих детей. Был выбран для вступления в отряд космонавтов в 1997 году. Совершил полет на космическом челноке Nasa, а также три длительные экспедиции на МКС.

43 – летний Джек Фишер, полковник ВВС США, совершит свой первый полет в космос. Имеет ученые степени в области астронавтики, а также в области аэронавтики и космонавтики. Он вступил в ряды Nasa в 2009 году и имеет двух дочерей.

Когда они прибудут на МКС, Джек Фишер и Федор Юрчихин присоединятся к космонавту Роскосмоса Олегу Новицкому, астронавту Nasa Пегги Уитсон и французскому астронавту Томасу Песке из Европейского космического агентства. Члены экипажа проведут на орбите более четырех месяцев и вернутся на Землю в начале сентября.

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