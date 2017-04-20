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Космическая среда №155 от 19 апреля 2017
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 20 апр 08:24
Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса.
Выпуск 155. В программе от 19 апреля 2017 года:
- «Союз МС-04» накануне старта.
- Экспертный совет по космосу в Госдуме.
- Новые цели «Новых горизонтов».
- Одной строкой: Карликовая планета DeeDee; Рекорды Пегги Уитсон; «Гайя» - передвижение звёзд; Далекое прошлое Луны; Лириды уже падают.
- Хронограф: Первый спутник связи «Молния-1».
- Астрофото недели: Человек, собака и Солнце; Фонтаны над Энцеладом; Эффект Сюняева-Зельдовича.
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