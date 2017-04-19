Наноспутники на службе Европейского Космического Агентства
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Наноспутники на службе Европейского Космического Агентства

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 19 апр 15:32
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Роджер Уолкер, глава отдела наноспутников Европейского Космического Агентства, рассказывает о программе кубсатов и о том, какие задачи помогут решить эти малютки.

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