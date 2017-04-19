Ученые о космосе: Водородные мазеры и радиотелескопы
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Ученые о космосе: Водородные мазеры и радиотелескопы

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 19 апр 15:28
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О способах высокоточной синхронизации телескопов, о создании эталонов времени и частоты говорит начальник отделения стандартов и эталонов частоты компании "Время-Ч" Николай Демидов (г. Нижний Новгород).

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