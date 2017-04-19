Личный кабинет
Это интересно
Великий финал великого исследователя Cassini New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели За ресурсами – в космос Российский модуль по-прежнему не готов к полету Вторая лунная гонка: кто придет первым? Nasa поделилось планами на по использованию SLS 19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25 Земля пройдет между Солнцем и Юпитером 7 апреля Экипаж МКС успешно вернулся на Землю Dragon успешно вернулся на Землю SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9 Blue Origin показало интерьер капсулы New Shepard SpaceX предварительно определилась с посадочной площадкой на Марсе У марсианского вездехода появились разрывы в протекторах OSIRIS-REx открывает новые астероиды Главного Пояса
Мы в Yandex
Мы Вконтакте
Ученые о космосе: Водородные мазеры и радиотелескопы
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 19 апр 15:28
О способах высокоточной синхронизации телескопов, о создании эталонов времени и частоты говорит начальник отделения стандартов и эталонов частоты компании "Время-Ч" Николай Демидов (г. Нижний Новгород).
Добавить комментарий