Старт РН Atlas 5 с космическим транспортным кораблем Cygnus

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Orbital ATK назначила дату старта космического грузовика Cygnus к МКС

Следующая доставка груза транспортным космическим кораблем Cygnus, производства компании Orbital ATK, на Международную космическую станцию, планирует осуществить 16 марта 2017 года. Об этом сотрудники Nasa заявили во вторник 10 января. В качестве...

Старт ракеты-носителя Atlas V с космическим кораблем Cygnus

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Космический корабль Cygnus успешно стартовал с мыса Канаверал

Космический грузовой корабль Cygnus производства компании Orbital ATK , успешно стартовал с мыса Канаверал, чтобы доставить на борт Международной космической станции очередную партию груза. Cygnus отправился в сторону МКС на вершине ракеты-носителя...