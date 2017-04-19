Старт РН Atlas 5 с космическим транспортным кораблем Cygnus
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Старт РН Atlas 5 с космическим транспортным кораблем Cygnus

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 19 апр 15:21
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Ракета-носитель Atlas V успешно стартовала с мыса Канаверал и вывела на орбиту грузовой космический корабль Cygnus производства компании Orbital ATK, который в настоящее время находится на пути к Международной космической станции.

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