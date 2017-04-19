Atlas V успешно вывел на орбиту космический грузовик Cygnus
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Atlas V успешно вывел на орбиту космический грузовик Cygnus

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vladimir Draga от 19 апр 15:17
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Ракета-носитель Atlas V успешно стартовала с мыса Канаверал и вывела на орбиту грузовой космический корабль Cygnus производства компании Orbital ATK, который в настоящее время находится на пути к Международной космической станции.

Atlas V успешно вывел на орбиту космический грузовик Cygnus

Atlas V высотой 58 метров стартовала с пусковой площадки расположенной на базе ВВС США, на мысе Канаверал. Старт был произведен в запланированное время, в 15:11 GMT.

«Это был прекрасный запуск», - сказал Верн Торп (Vern Thorp) менеджер коммерческий миссии United Launch Alliance.

Данный запуск планировался месяцем ранее, но United Launch Alliance являющаяся совместным предприятием Lockheed Martin и Boeing, пришлось перенести дату старта из проблем с гидравлической системой ракеты-носителя Atlas.

Под головным обтекателем ракеты-носителя находился грузовой космический корабль Cygnus в котором было 3 450 килограммов полезного груза, включающего одежду, продукты питания для экипажа, воду. Также на борту грузовика находилось различное научное и техническое оборудование необходимое для проведения экспериментов и поддержания орбитальной лаборатории в рабочем состоянии. [ВИДЕО | Старт РН Atlas 5 с космическим транспортным кораблем Cygnus]

Особенностью данного старта, стала трансляция запуска. Впервые Nasa в партнерстве с ULA и Orbital ATK осуществляли трансляцию запуска на канале YouTube в формате 360 градусной панорамы.

Осуществленный запуск космического грузовика стал седьмым по счету для компании Orbital ATK согласно контракта подписанного с Nasa, который включает 10 миссии по снабжению Международной космической станции. Данный контракт стоимостью $ 3,1 млрд. продлится до 2018 года. Кроме Orbital ATK подобные поставки груза на орбиту осуществляет компания SpaceX, а в 2019 компания Sierra Nevada начнет полеты на МКС при помощи космического корабля Dream Chaser.

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