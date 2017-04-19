Астероид 2014 JO25, сегодня сблизится с Землей

Сегодня, 19 апреля, огромный астероид в форме арахиса сблизиться с Землей и пролетит на безопасном расстоянии от нашей планеты. Максимальная точка сближения будет удалена на расстояние всего 1,8 млн. км. Это примерно в 4,6 раз больше чем расстояние от Земли до Луны.

Яркий астероид 2014 JO25 приближается к Земле со стороны Солнца и должен быть виден в небольшие телескопы в течении нескольких дней после сближения. Максимальное сближение с Землей произойдет в 12:24 GMT.

2014 JO25 впервые был обнаружен в мае 2014 года в рамках астрономического обзора неба Catalina Sky Survey. Наблюдения с помощью космического инфракрасного телескопа NEOWISE показали, что его размер составляет порядка 650 метров в поперечнике. Новые радарные наблюдения с помощью обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико позволяют уточнить его размер и сказать, что в самом широком месте его размер достигает 1,3 км.

Поверхность астероида отражает примерно в два раза больше света, чем Луна. Его проход является одним из самых близких среди астероидов подобного размера после пролета астроида 4179 Таутатис, который сблизился с нашей планетой на расстояние 4 радиуса лунной орбиты.

Хотя данный астероид не представляет никакой опасности для Земли – вероятность столкновения с нашей планетой 0% - Международный астрономический союз классифицировал его как «потенциально опасный» из-за его размера и близости траектории к Земле.

В процессе сближения астероида 2014 JO25 с Землей, астрономы со всего мира будет изучать его. Ученые из обсерватории Аресибо и радиотелескопа системы дальней космической связи Годстоун, будут проводить наблюдения, которые позволят обнаружить особенности поверхности астероида с детализацией всего несколько метров.

Следующее приближение известного астероида произойдет в 2027 году, когда астероид 1999 AN10 шириной примерно 800 метров пройдет на расстоянии равном расстоянию от Земли до Луны.