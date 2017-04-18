18 апреля Cygnus отправится к МКС
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18 апреля Cygnus отправится к МКС

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vladimir Draga от 18 апр 15:51
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Компания Orbital ATK планирует осуществить запуск космического корабля Cygnus во вторник, 18 апреля в течении 30 минутного стартового окна, которое начнется в 15:11 GMT.

18 апреля Cygnus отправится к МКС

Космическое агентство Nasa,по согласованию с United Launch Alliance и Orbital ATK предлагает прямой эфир запуска ракеты-носителя, особенностью которого станет 360 градусная панорамная съемка.

Транспортный космический аппарат будет запущен на вершине ракеты-носителя Atlas V производства компании United Launch Alliance. На борту грузовика будет находиться почти 3 500 килограммов полезного груза необходимого для снабжения Международной космической станции, для ее полноценной работы.

Видео трансляция будет осуществляться со стартового комплекса №41 расположенного на мысе Канаверал. 360 градусная съемка позволит вам почувствовать полноценным участником предстоящего события.

Напомним, что не все браузеры поддерживают данную технологию, однако браузеры Chrome, Firefox, Internet Explorer и Opera поддерживают его. Трансляция начнется за 10 минут до старта.

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