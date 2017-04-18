Cassini обнаружил последний ингредиент иноземной жизни в море Энцелада
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Cassini обнаружил последний ингредиент иноземной жизни в море Энцелада

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vladimir Draga от 18 апр 10:19
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Энцелад созрел для жизни. За последний проход через выбросы жидкости ледяного спутника аппарат Nasa Cassini обнаружил молекулярный водород, который указывает на благоприятные условия для жизни в море расположенное в недрах Энцелада.

Cassini обнаружил последний ингредиент иноземной жизни в море Энцелада

Более десяти лет Cassini изучает Сатурн и его спутники, отправляя лучшие фотографии и измерения, которые мы когда-либо получали в этой системе. Он сбросил зонд Гюйгенс на туманный Титан, проводил тщательную проверку структуры колец Сатурна и обнаружил, что Энцелад был гораздо более странным, чем все ожидали.

На южном полюсе Энцелада есть странные, теплые трещины и выбросы жидкой воды из внутреннего океана, многие считали это невозможным в таком маленьком, холодном мире. Выбросы также содержат заманчивые соединения, такие как органические вещества и двуокись углерода, все необходимое для жизни такой, какую мы знаем на земле.

Все это похоже на дразнящий намек на обитаемость. Но не было никаких свидетельств источника энергии, который мог бы питать потенциальную жизнь, до сих пор... В экстремальных  условиях

 

Конфетка для микроорганизмов

Cassini удалось обнаружить водород в начале пути через выбросы, но не было никакой возможности определить, исходит ли он из самого спутника или из научного инструмента. Когда частицы из выбросов попали в масс-спектрометр ионов и нейтральных частиц аппарата, они начали взаимодействие с его титановыми стеками, производя водород того же типа как и гидротермальные процессы производящие его под океаном Энцелада.

«Мы не знали, что мы будем проводить этот эксперимент, когда мы запустили Cassini» - говорит Хантер Уэйт из Юго-западного научно-исследовательского института в Техасе. Поэтому в поисках водорода Уэйту и его команде пришлось поставить масс-спектрометр в новый режим, замеряющий молекулы, не позволяя им коснуться стен.

Наконец, они обнаружили молекулярный водород, который они искали – и к тому же много. Результаты показали, что там было слишком много водорода для содержания в ледяной оболочке и океане Энцелада. Это означает, что он должен постоянно производиться. Вероятно, гидротермальные реакции аналогичны тем, которые происходят вблизи горячих жерл на дне океанов Земли.

Вблизи этих жерл на земле есть жизнь. Некоторые из старейших микроорганизмов Земли, называемые метан-продуцирующие бактерии, часто находятся вблизи гидротермальных жерл, где, лишенные света и кислорода, они конвертируют водород и углекислый газ в метан.

«Если бы вы взяли метан-продуцирующие бактерии из земного океана и транспортировали их на Энцелад, у них была бы вся необходимая питательная среда» - говорит Уэйт. «Это словно конфетка для микроорганизмов». Если микроорганизмы Земли могут существовать на Энцеладе, может быть, и на нем существует доморощенная жизнь.

Из-за своей жидкой воды, органических молекул и водорода Энцелад выглядит все более и более похожим на наш лучший выбор для обнаружения внеземной жизни.

«Если мы ищем жизнь в солнечной системе, то Энцелад имеет наибольший потенциал, чтобы быть местом, где мы могли бы найти ее» - говорит Келли Миллер из Юго-западного научно-исследовательского института, который был частью команды, которая обнаружила молекулярный водород Энцелада.

 

Признаки жизни?

Указания на обитаемость Энцелада - это одно, обнаружение жизни - совсем другое.

«Просто потому, что место подходит для жизни не означает, что жизнь присутствует, потому что мы не понимаем происхождение жизни в общем» говорит МакКей.

Кто-то считает, что зарождение жизни неизбежно при наличии подходящих условий. Другие думают, что это редкость и требует большой удачи. Прямо сейчас у нас есть единственный образец определенно обитаемого мира – Земля. Но сравнительные наблюдения Энцелада и нашей собственной планеты могли бы помочь астробиологам выяснить вероятность возникновения жизни, существующей в других местах во Вселенной.

«Сообщение спрятано в молекулах» - говорит Кристофер Глейн, другой член группы Уэйта в Юго-западном научно-исследовательском институте. «Мы просто должны продолжать измерения молекул в этом шлейфе, и это расскажет нам о том, что мы не можем увидеть».

У нас ведь не будет больше молекул из выбросов Энцелада долгое время. У Cassini заканчивается топливо, и если он врежется в Энцелада, он может уничтожить любые внеземные экосистемы, находящиеся там. Для защиты потенциальной жизни в океанах спутников Сатурна мы должны уничтожить единственный инструмент, которым мы можем ее обнаружить. Аппарат врежется в Сатурн 15 сентября.

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