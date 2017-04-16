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Илон Маск хочет сделать ракеты Falcon полностью многоразовыми

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vadim Baybikov от 16 апр 17:16
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Владелец SpaceX уже заявил, что он «практически на 100% уверен», что ракеты Falcon могут быть полностью многоразовыми. Сделать это возможно на протяжении нескольких лет, если удастся создать технические средства и оборудование, способные сохранить разгонный блок (вторую ступень) при вхождении в атмосферу и добавить немного топлива для возвращения на землю.

Илон Маск хочет сделать ракеты Falcon полностью многоразовыми

Компания еще в 2011 году продемонстрировала анимационный ролик, где показывается возвращение обеих ступеней Falcon-9, но за прошедшее время ей удалось воплотить в жизнь только возращение первой. Оказалось, что сделать возврат и повторный запуск первой ступени (хоть она намного больше) намного проще, чем планировалось изначально.

Уже в 2016 году SpaceX сообщила, что работы по многоразовому разгонному блоку в ближайшее время проводиться не будут. Это позволит сосредоточиться на других проектах, или даже отказаться от этой идеи вообще.

Но Маск, вдруг неожиданно, поднял эту тему после удачного повторного запуска первой ступени, заявив, что будет пытаться возвратить разгонный блок уже в конце следующего года, чтобы достигнуть 100% многократного использования РН Falcon-9.

SpaceX уже экспериментирует с возвращением носового обтекателя Falcon-9, где размещается полезная нагрузка. Данная, сложная конструкция защищает спутники во время первых минут запуска, когда ракетоноситель проходит через плотные, более низкие слои атмосферы. Обтекатель состоит из двух одинаковых половинок, которые отсоединяются, когда ракетоноситель достигает границы космоса (100 км).

Компания неожиданно возвратила одну половину во время последнего пуска Falcon-9, состоявшегося 30 марта. SpaceX планирует посадить обе части на «некоторый объект» в океане при помощи маневровых двигателей и управляемых парашютов, которыми они будут оснащены. Обтекатель стоит $5 миллионов, поэтому его возвращение позволит еще больше снизить стоимость пуска.

Анимация, выпущенная в 2011 году, показала, что обе ступени Falcon-9 возвращаются и приземляются около стартовой площадки. В ролике вторая ступень имеет посадочные опоры, такие же, как и первая. Она использует ракетную тягу для торможения, вхождения в атмосферу и приземления.

В чем состоит проблема возвращения разгонного блока?

Он будет иметь намного более высокую скорость, чем первая ступень. Его погружение в атмосферу произойдет на скорости в четыре раза больше. Поэтому, чтобы металлический корпус не расплавился, его необходимо определенным образом сориентировать и защитить теплозащитным экраном. Анимация представляет разгонный блок, повторно входящий в атмосферу носовой частью, а не двигательной. Именно ее SpaceX хочет защитить теплозащитным экраном.

Далее. Потребуется время, чтобы перепроектировать разгонный блок для возвращения, ведь необходимо оборудовать его техническими средствами и зарезервировать топливо для спусковых маневров. Но это однозначно приведет к уменьшению веса полезной нагрузки.

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