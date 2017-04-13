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Росэлектроника получила патент на материалы для волноводных систем

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vladimir Draga от 13 апр 21:01
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Объединенный холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запатентовал метод получения материалов для организации межкомпонентной оптической связи.

Объединенной Росэлектроникой получен патент на материалы для волноводных систем

Сотрудниками ЦНИТИ «Техномаш» была разработана технология оптической связи на основе многослойных полимерных волноводных систем (МПВС), обладающих значительными преимуществами по сравнению с металлическими проводниками, как по скорости передачи данных (более 5 Гбит/с), так и по помехоустойчивости. При этом МПВС допускают применение, как в высокоплотных радиоэлектронных модулях монолитного исполнения, так и в печатных платах на основе современных материалов. Волноводные системы обладают широкими возможностями использования – в частности, в радиолокационных комплексах, приборах авионики, системах наведения высокоточного оружия, высокопроизводительных компьютерах, а также, например, в автомобилях для обеспечения бесперебойной работы бортовой управляющей и контролирующей электроники.

Патент на изобретение «Способ получения бензоциклобутена методом пиролитического расщепления четвертичных аммониевых солей 2-метилбензил-(триалкил) аммоний хлоридов» оформлен на московское АО «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш», выполнившее разработку. Полученный патент защищает метод получения новых фото- и термоотверждаемых материалов на основе производных бензоциклобутена, которые используются для создания МПВС.

Запатентованные материалы в перспективе могут получить широкое применение в электронике и микроэлектронике, как для организации межкомпонентной оптической связи, так и для создания различных изоляционных структур, в частности, в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ-диапазона, в квантовых каскадных лазерах, в оптронах, в устройствах микромоторов и микрогенераторов.

Высокий интерес к материалам на основе бензоциклобутена обусловлен уникальными физико-химическими свойствами: низкой диэлектрической постоянной, высоким напряжением пробоя, высокой термической стабильностью, низким поглощением влаги, в сочетании с высокими механическими свойствами.

Пресс-служба Объединенной Росэлектроники

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