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New Horizons перешел в спящий режим

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 12 апр 13:13
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Преодолев почти половину пути к своей следующей цели, космический аппарат New Horizons 7 апреля перешел в заслуженный «спящий режим».

New Horizons перешел в спящий режим

New Horizons был запущен в январе 2006 года и отправился исследовать Плутон. Время активной работы составило 852 дня, когда он пролетая мимо Плутона исследовал его поверхность, строение и много другое. После чего он еще 16 месяцев работал над тем, чтобы передать полученные научные данные обратно на Землю.

В настоящее время космический аппарат находится на пути к поясу Койпера где расположена его следующая цель для изучения. В ее качестве был выбран объект под название 2014 MU69, которого он достигнет в январе 2019 года. Пока New Horizons находится в спящем режиме, который должен завершиться 11 сентября этого года, команда инженером миссии занята планированием маршрута по изучению объекта 2014 MU69.

Большинство приборов на борту космического аппарата в период 157 дневной «спячки» будет отключено. Работать будет только бортовой компьютер, который будет проверять работоспособность и безопасность аппарата и отправлять отчеты на Землю одни раз в месяц.

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