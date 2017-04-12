19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25
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19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 12 апр 11:23
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На следующей недели астрономы получат захватывающую возможность для наблюдения за пролетом очередного астроида, траектория пролета которого относительно близко расположена к Земле.

19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25

19 апреля астероид под названием 2014 JO25 приблизиться к нашей планете. Минимальное расстояние сближение составит всего 1,8 млн. километров, что по астрономическим мерками довольно немного. По сообщениям Nasa, астероид не представляет никакой опасности для Земли и не столкнется с поверхностью нашей планеты, однако внесен в список потенциально опасных космических объектов.

В этот список попадают все околоземные объекты диаметром более 100 метров, и траектория которых проходит на расстоянии менее 19,5 лунных расстоянии.

Астероид 2014 JO25 был открыт в мае 2014 года благодаря обзорным наблюдениям неба по программе Catalina Sky Survey. О форме и структуре объекта в настоящее время ничего не известно. В момент сближения с Землей его скорость составит порядка 120 816 км/ч

Данное сближения является одним самым близким проходом астероида подобного или большего размера после прилета астероида под названием Toutatis диаметром около 5 километров. В 2004 году он пролетел на расстоянии равным примерно четырем расстояниям от Земли до Луны.

По предварительным оценкам, длина астероида 2014 JO25 составляет порядка 650 метров. Ввиду столь малого размера, его невозможно будет увидеть невооруженным взглядом. Для наблюдения рекомендуется использовать телескоп или бинокль.

Один из первооткрывателей данного астероида, Джанлука Мази, на своей странице в социальных сетях уже пригласил всех желающих присоединиться к онлайн наблюдению за астероидом на соответствующей странице.

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