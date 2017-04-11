Экипаж МКС успешно вернулся на Землю
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Великий финал великого исследователя Cassini New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели За ресурсами – в космос Sierra Nevada готова возобновить испытания Dream Chaser Российский модуль по-прежнему не готов к полету Роскосмос объявил о наборе в отряд космонавтов ILS поделилась планами относительно «Протон-М» Nasa предложит концепцию обитаемого поселения между Землей и Луной Вторая лунная гонка: кто придет первым? Nasa поделилось планами на по использованию SLS Kepler получил изображения системы TRAPPIST-1 Новая ракета от компании Blue Origin Земля пройдет между Солнцем и Юпитером 7 апреля Dragon успешно вернулся на Землю SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Экипаж МКС успешно вернулся на Землю

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vladimir Draga от 11 апр 15:54
1

Три космонавта благополучно вернулись на Землю спустя шесть месяцев после того как прибыли на борт Международной космической станции.

Экипаж МКС успешно вернулся на Землю

Астронавт Nasa Шейн Кимбро, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко прибыли на борт орбитальной лаборатории в составе экспедиции 49/50 в октябре 2016 года. 10 апреля, на борту пилотируемого космического корабля «Союз МС-02» в 11:20 GMT они успешно приземлились в степях Казахстана. Общее время на борту МКС для прибывшего экипажа составило 173 дня.

Работающие на протяжении всего спуска камеры как внутри корабля, так и камеры наружного наблюдения, позволили получить отличный видео материал показывающий процессе спуска капсулы с космонавтами на борту.

Закрытие люков между российским сегментом Международной космической станции космическим кораблем «Союз МС-02» произошло в 05:00 GMT. Его отстыковка произошла спустя три часа. Затем космический корабль включил свой основной двигатель на 4,5 минуты, чтобы придать тормозной импульс и снизить скорость до 128 м/с. С момента включения основного двигателя до момента посадки капсулы прошло около 26 минут, что в разы быстрее, чем полет на МКС.

«Союз МС» может достичь МКС всего за 6 часов, однако в настоящее время происходит проверка всех систем нового модернизированного космического корабля «Союз МС» и поэтому инженеры выбирают более длинный маршрут полета к орбитальной лаборатории, который составляет около 2 суток.

В качестве талисмана, а также фактора невесомости, вернувшийся экипаж выбрал новую модель разрабатываемого в России пилотируемого космического корабля «Федерация».

На борту МКС, в ожидании следующего экипажа с Земли, остались работать космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, астронавт Nasa Пегги Уитсон и астронавт ESA Тома Песке. Командиром МКС назначена Уитсон, которая впервые стала командиров МКС в 2008 году.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Экипаж Союз ТМА-18М готовиться к посадке Экипаж Союз ТМА-18М готовиться к посадке Сегодня, экипаж пилотируемого транспортного корабля Союз ТМА-18М в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Волкова, Михаила Корниенко и астронавта Nasa Скота Келли вернуться на Землю. В настоящее время переходные люки между Международной космической... Экипаж «Союз ТМА-17М» благополучно вернулся на Землю Экипаж «Союз ТМА-17М» благополучно вернулся на Землю Три члена экипажа Международной космической станции совершили успешное приземление в пятницу 11 декабря, после 141 дня проведённых на борту орбитальной лаборатории. Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Nasa Челл Линдгрен и Кимия Юи из JAXA... Экипаж Союз ТМА-14М успешно вернулся на Землю Экипаж Союз ТМА-14М успешно вернулся на Землю 12 марта 2015 года экипаж МКС-41/42 в составе космонавтов Роскосмоса Александра Самокутяева, Елены Серовой и астронавта NASA Баррри Уилмора на транспортном пилотируемом корабле (ТПК) «Союз ТМА-14М» успешно вернулись на Землю. Мягкая... Экипаж «Союза ТМА-14М» успешно вернулся на Землю Экипаж «Союза ТМА-14М» успешно вернулся на Землю Сегодня 12 марта 2015 года экипаж МКС-41/42 в составе космонавтов Роскосмоса Александра Самокутяева, Елены Серовой и астронавта NASA Баррри Уилмора на транспортном пилотируемом корабле (ТПК) «Союз ТМА-14М» успешно вернулись на Землю....
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru