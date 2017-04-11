Экипаж МКС успешно вернулся на Землю
Три космонавта благополучно вернулись на Землю спустя шесть месяцев после того как прибыли на борт Международной космической станции.
Астронавт Nasa Шейн Кимбро, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко прибыли на борт орбитальной лаборатории в составе экспедиции 49/50 в октябре 2016 года. 10 апреля, на борту пилотируемого космического корабля «Союз МС-02» в 11:20 GMT они успешно приземлились в степях Казахстана. Общее время на борту МКС для прибывшего экипажа составило 173 дня.
Работающие на протяжении всего спуска камеры как внутри корабля, так и камеры наружного наблюдения, позволили получить отличный видео материал показывающий процессе спуска капсулы с космонавтами на борту.
Закрытие люков между российским сегментом Международной космической станции космическим кораблем «Союз МС-02» произошло в 05:00 GMT. Его отстыковка произошла спустя три часа. Затем космический корабль включил свой основной двигатель на 4,5 минуты, чтобы придать тормозной импульс и снизить скорость до 128 м/с. С момента включения основного двигателя до момента посадки капсулы прошло около 26 минут, что в разы быстрее, чем полет на МКС.
«Союз МС» может достичь МКС всего за 6 часов, однако в настоящее время происходит проверка всех систем нового модернизированного космического корабля «Союз МС» и поэтому инженеры выбирают более длинный маршрут полета к орбитальной лаборатории, который составляет около 2 суток.
В качестве талисмана, а также фактора невесомости, вернувшийся экипаж выбрал новую модель разрабатываемого в России пилотируемого космического корабля «Федерация».
На борту МКС, в ожидании следующего экипажа с Земли, остались работать космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, астронавт Nasa Пегги Уитсон и астронавт ESA Тома Песке. Командиром МКС назначена Уитсон, которая впервые стала командиров МКС в 2008 году.