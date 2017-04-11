Роскосмос и Nasa хотят продлить эксплуатацию МКС до 2028 года
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Роскосмос и Nasa хотят продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 11 апр 14:58
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Оба космических агентства уже в ближайшем будущем примут на себя обязательство сохранить МКС до 2028 года, то есть продлить срок ее эксплуатации еще на четыре года. Первым об этом сообщил глава Роскосмоса. «Мы думаем, что должны продолжать работать на МКС, сохранив международное партнерство на низкой околоземной орбите», – Игорь Комаров.

Роскосмос и Nasa хотят продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

В 2015-ом Россия объявила, что будет поддерживать работу станции до 2024 года. Тогда же было объявлено, что Россия будет поддерживать любой орбитальный комплекс на низкой орбите на протяжении второй половины 2020-х, независимо от того МКС это или исключительно российская станция. Как известно, у Роскосмоса есть резервный план, который подразумевает отсоединение некоторых, более новых модулей, чтобы сформировать автономный орбитальный комплекс.

Комментарии Комарова поступили после того, как Nasa заявило, что ожидает решения Конгресса по поводу продолжения эксплуатации станции до 2028 года, что позволит заранее определиться с программами для ученых, инженеров и компаний, работающих над проектом МКС.

Намечая строительство среды обитания дальнего космоса возле Луны во второй половине 2020-х, Nasa сейчас проверяет работоспособность новых систем жизнеобеспечения, и МКС для этой цели подходит очень хорошо. Испытания систем жизнеобеспечения следующего поколения позволят узнать, как человеческий организм реагирует на длительный полет, чтобы перейти к исследованию дальнего космоса.

Nasa потратило приблизительно $67 миллиардов на МКС до настоящего времени. Учитывая инвестиции международных партнеров, общая стоимость орбитальной научно-исследовательской лаборатории достигает $100 миллиардов. Nasa тратит на МКС $3 миллиарда ежегодно, и большая часть этой суммы идет на доставку экипажей и грузов к/от комплекса.

Инженеры уже провели анализ состояния станции и пришли к заключению, что ее конструкция и корпус не имеют серьезных повреждений, поэтому продление эксплуатации до 2028 года очень реально. Понадобится лишь выполнить некоторые ремонтные работы по замене самых старых солнечных батарей.

Если все же будет решено ликвидировать и списать станцию, серия российских грузовиков «Прогресс» состыкуется с ней, чтобы постепенно понизить ее орбиту и в конечном счете направить сгорать в атмосферу над Тихим океаном.

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