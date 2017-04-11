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ESA создаст систему стыковки следующего поколения

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 11 апр 14:48
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ESA и команда европейских производителей подписало контракт с американской компанией Sierra Nevada на разработку и изготовление системы стыковки для космического корабля Dream Chaser.

ESA создаст систему стыковки следующего поколения

Dream Chaser представляет собой многоразовый космический корабль, способный к приземлению в коммерческих аэропортах, которые могут принимать крупные самолеты. Корабль будет использоваться в качестве транспортного средства, чтобы доставлять грузы на МКС в рамках контракта с Nasa в период с 2019-24 гг.

Новая система IBDM будет обладать двухуровневой системой стыковки низкого ударного воздействия, способной принимать как крупные, так и небольшие транспортные средства.

Первый уровень IBDM должен погасить кинетическую энергию МКС и космического аппарата. Второй уровень установит герметичную связь между кораблем и станцией.

Двухуровневый, активный контур заметно изменяет к лучшему существующую технологию, позволяя существенно снизить силу удара и позволяя стыковаться различным космическим кораблям.

«Это соглашение – дополнительный шаг вперед в международном сотрудничестве, оно представляет стратегическая ценность для нас, позволяя реализовывать будущие планы относительно международных человеческих миссий и коммерческих полетов на низкую орбиту», – ESA.

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