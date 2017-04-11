За ресурсами – в космос

За последнее десятилетие появлялось немало тревожных новостей о том, что природные ресурсы Земли вскоре будут истощены, но настал 2017 год – открываются новые месторождения нефти, газа, металлов и нет никаких признаков о тотальном истощении планеты.

Но создатели компании Эрик Андерсон и Питер Диамандис сделали решительный шаг в сторону поиска новых полезных ископаемых, но уже не на Земле, а в космосе.

Компания Planetary Resources была основана в 2010 году и заявила об довольно амбициозной цели – начать промышленное освоение астероидов. И речь идет не только о добыче железной руды, никеля, марганца, кобальта, титана. А даже о драгоценных металлах – золото, платина, серебро, возможно даже драгоценные камни. Трудно переоценить потенциал этой идеи – она может изменить экономическую обстановку во всем мире. Для примера – астероид 16 Психея (отправление космического аппарата к которому ожидается в 2030 году по программе Discovery) содержит приблизительно 1,7·1019 железо-никелевой руды, что превышает в 100 тысяч раз запасы этой руды в земной коре.

Конечно, проектирование, разработка и тестирование целой системы по поиску, анализу астероидов, добыче (возможно, переработки на месте), и доставке на Землю потребует сотен миллионов инвестиций, но заинтересовать инвесторов не составит труда, что и было доказано. Уже 17 апреля 2015, на борт МКС был доставлен первый малый телескоп – Arkyd 3 Reflight, необходимый для сбора сведений об околоземных астероидах. И уже в 2016 году Люксембург инвестировал в компанию 25 млн евро. Было заявлено, что средства будут вложены в разработку миссии по поиску астероидов.

В ближайших планах компании – запуск второго небольшого телескопа - Arkyd-6 в форм-факторе – 6U ожидается в 2017 году. Аппарат протестирует систему управления ориентацией, электропитания и связи, систему ретрансляции. Остается только пожелать удачи молодой и перспективной компании.