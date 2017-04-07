Великий финал великого исследователя Cassini
Одну из самых успешных миссий по исследованию внешней части Солнечной системы вскоре ожидает завершение. После более 13 лет исследований межпланетная космическая станция Кассини исчерпала свой ресурс, и Nasa приняло решение о завершении миссии.
Только за первые 10 лет исследований Кассини передал на Землю более 514 Гб научных данных, в том числе более 332 000 фотографий. Было открыто 7 новых спутников Сатурна, аппарат пролетел суммарно более 3 миллиардов километров. С помощью Кассини, на орбиту Титана был доставлен зонд «Гюйгенс», который отделившись от станции, осуществил первую и на данный момент единственную посадку зонда на спутник Сатурна – Титан.
Учеными были получены ценные научные данные об атмосфере спутника, его структуре, было передано около 350 фотографий, прежде чем перестали поступать сигналы от зонда в результате жесткой посадки. Полученные данные вызвали интерес в научной среде, особенно после информации о том, что поверхность Титана покрыта жидкими метан-этановыми морями и озерами.
Появились проекты миссий по более детальному изучению спутника. Одна из них – проект Titan Saturn System Mission (совместный проект Nasa/ESA). За время работы в системе Сатурна, Кассини сделал ряд важных открытий. Одно из них – глобальный водяной океан на Энцеладе. А также гейзеров, что говорит об активной геологической жизни спутника, после чего возникли споры о возможной жизни в подповерхностном океане. Появились предложения отправить зонд для детального изучения Энцелада, однако о конкретных планах по созданию межпланетного аппарата не заявило на данный момент ни одно космическое агентство, хотя были представлены несколько концептов.
Финальная глава исследований аппарата была спланирована с возможностью получить новые научные данные. 26 апреля 2017, станция осуществит первую серию погружений через 2400 км промежуток между кольцами Сатурна. Так как на данный момент неизвестно ничего о возрасте и структуре колец Сатурна, полученные данные помогут ученым ответить на важные вопросы о формировании планет и других тел Солнечной системы.
Для защиты возможных живых организмов на поверхности спутников, особенно Энцелада, Nasa решило закончить миссию с помощью погружения в верхние слои газового гиганта, где аппарат будет разрушен.
Команда, руководящая миссией надеется получить также первые образцы из атмосферы Сатурна и главных его колец, сделать снимки с близкого расстояния внутренних колец и облаков газовой планеты. 15 сентября 2017, во время погружения в атмосферу Сатурна, Кассини передаст данные с нескольких инструментов – о составе атмосферы.
Ввод инструкций в компьютер аппарата будет осуществлен 11 апреля