Великий финал великого исследователя Cassini
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Великий финал великого исследователя Cassini New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели Sierra Nevada готова возобновить испытания Dream Chaser Российский модуль по-прежнему не готов к полету Роскосмос объявил о наборе в отряд космонавтов ILS поделилась планами относительно «Протон-М» Nasa предложит концепцию обитаемого поселения между Землей и Луной Вторая лунная гонка: кто придет первым? Nasa поделилось планами на по использованию SLS Kepler получил изображения системы TRAPPIST-1 Новая ракета от компании Blue Origin Dragon успешно вернулся на Землю Ученые о космосе: Открытие системы TRAPPIST-1 SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9 Земля пройдет между Солнцем и Юпитером 7 апреля
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Великий финал великого исследователя Cassini

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 07 апр 13:08
1

Одну из самых успешных миссий по исследованию внешней части Солнечной системы вскоре ожидает завершение. После более 13 лет исследований межпланетная космическая станция Кассини исчерпала свой ресурс, и Nasa приняло решение о завершении миссии.

Великий финал великого исследователя Cassini

Только за первые 10 лет исследований Кассини передал на Землю более 514 Гб научных данных, в том числе более 332 000 фотографий. Было открыто 7 новых спутников Сатурна, аппарат пролетел суммарно более 3 миллиардов километров. С помощью Кассини, на орбиту Титана был доставлен зонд «Гюйгенс», который отделившись от станции, осуществил первую и на данный момент единственную посадку зонда на спутник Сатурна – Титан.

Учеными были получены ценные научные данные об атмосфере спутника, его структуре, было передано около 350 фотографий, прежде чем перестали поступать сигналы от зонда в результате жесткой посадки. Полученные данные вызвали интерес в научной среде, особенно после информации о том, что поверхность Титана покрыта жидкими метан-этановыми морями и озерами.

Появились проекты миссий по более детальному изучению спутника. Одна из них – проект Titan Saturn System Mission (совместный проект Nasa/ESA). За время работы в системе Сатурна, Кассини сделал ряд важных открытий. Одно из них – глобальный водяной океан на Энцеладе. А также гейзеров, что говорит об активной геологической жизни спутника, после чего возникли споры о возможной жизни в подповерхностном океане. Появились предложения отправить зонд для детального изучения Энцелада, однако о конкретных планах по созданию межпланетного аппарата не заявило на данный момент ни одно космическое агентство, хотя были представлены несколько концептов.

Финальная глава исследований аппарата была спланирована с возможностью получить новые научные данные. 26 апреля 2017, станция осуществит первую серию погружений через 2400 км промежуток между кольцами Сатурна. Так как на данный момент неизвестно ничего о возрасте и структуре колец Сатурна, полученные данные помогут ученым ответить на важные вопросы о формировании планет и других тел Солнечной системы.

Для защиты возможных живых организмов на поверхности спутников, особенно Энцелада, Nasa решило закончить миссию с помощью погружения в верхние слои газового гиганта, где аппарат будет разрушен.

Команда, руководящая миссией надеется получить также первые образцы из атмосферы Сатурна и главных его колец, сделать снимки с близкого расстояния внутренних колец и облаков газовой планеты. 15 сентября 2017, во время погружения в атмосферу Сатурна, Кассини передаст данные с нескольких инструментов – о составе атмосферы.

Ввод инструкций в компьютер аппарата будет осуществлен 11 апреля

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Первые фото с новой орбиты зонда Cassini Первые фото с новой орбиты зонда Cassini Поменяв свое расположение и впервые пройдя по траектории около Сатурна, Cassini сделал и уже возвратил первый виды с его новой орбитальной позиции. В прошлом месяце зонд NASA вступил в новую фазу своего полета, которая включает несколько опаснейших... Космический зонд Cassini показал спутник Сатурна Тефии в новых красках Космический зонд Cassini показал спутник Сатурна Тефии в новых красках Космический аппарат Cassini передал на Землю новые фотографии спутника Сатурна Тефии. С расширенным рядом цветов, видимых камерам космического зонда. Благодаря этому различия в материалах и их структурах становятся более различимыми. На изображении... 10 лет назад впервые была исследована поверхность Титана. 10 лет назад впервые была исследована поверхность Титана. Серия снимков полученная со спускаемого аппарата Гюйгенс Европейского космического агентства, который спустился на поверхность спутника Сатурна Титан 14 января 2005 года.Спускаемый аппарат Гюйгенс ESA приземлился на поверхность огромного спутника... Местоположение Сатурна в Солнечной системе определено с точностью до нескольких километров. Местоположение Сатурна в Солнечной системе определено с точностью до нескольких километров. Открытие окажется полезным в области навигации космических аппаратов и базовых физических исследований. Исследователи использовали в своей работе радиоинтерферометр VLBA (антенная решетка со сверхдлинными базами, расположенная на Гавайях,...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru