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New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vadim Baybikov от 06 апр 16:04
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Продвигаясь через внешние регионы Солнечной системы, межпланетный зонд New Horizons преодолел половину расстояния от Плутона до следующего места назначения – 2014 MU69 – объекта Пояса Койпера, с которым он сблизится 1 января 2019 года.

New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели

Это сближение установит беспрецедентный рекорд – аппарат, сделанный руками человека, достигнет небесного объекта и исследует его на таком огромном расстоянии.

Космический аппарат достиг этого важного контрольного ориентира 2 апреля, когда находился на удалении 782,45 млн. км от Плутона, аналогичное расстояние осталось преодолеть до MU69.

Уже 7 апреля зонд будет введен в состоянии «сна». Запланированное 157-дневное бездействие заслужено; New Horizons бодрствовал почти 2,5 года, начиная с декабря 2014-го.

С тех пор он выполнил историческое сближение с Плутоном и на протяжении 16 последующих месяцев передавал данные на Землю; провел наблюдения объектов Пояса Койпера, собрал уникальные данные по пыли и заряженным частицам, измерил уровни водорода, который наполняет обширное пространство, окружающее Солнце, названное гелиосферой.

Корабль сейчас удалился на 5,7 млрд км от нас; командам, которые посылают наземные диспетчера, требуются более пяти часов, чтобы со скоростью света достигнуть аппарата.

Все системы New Horizons по-прежнему функционируют идеально.

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