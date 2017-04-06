New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели

Продвигаясь через внешние регионы Солнечной системы, межпланетный зонд New Horizons преодолел половину расстояния от Плутона до следующего места назначения – 2014 MU69 – объекта Пояса Койпера, с которым он сблизится 1 января 2019 года.

Это сближение установит беспрецедентный рекорд – аппарат, сделанный руками человека, достигнет небесного объекта и исследует его на таком огромном расстоянии.

Космический аппарат достиг этого важного контрольного ориентира 2 апреля, когда находился на удалении 782,45 млн. км от Плутона, аналогичное расстояние осталось преодолеть до MU69.

Уже 7 апреля зонд будет введен в состоянии «сна». Запланированное 157-дневное бездействие заслужено; New Horizons бодрствовал почти 2,5 года, начиная с декабря 2014-го.

С тех пор он выполнил историческое сближение с Плутоном и на протяжении 16 последующих месяцев передавал данные на Землю; провел наблюдения объектов Пояса Койпера, собрал уникальные данные по пыли и заряженным частицам, измерил уровни водорода, который наполняет обширное пространство, окружающее Солнце, названное гелиосферой.

Корабль сейчас удалился на 5,7 млрд км от нас; командам, которые посылают наземные диспетчера, требуются более пяти часов, чтобы со скоростью света достигнуть аппарата.

Все системы New Horizons по-прежнему функционируют идеально.