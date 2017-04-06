Начались испытания системы посадки Starliner
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Начались испытания системы посадки Starliner

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 06 апр 15:59
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В настоящее время Boeing проводит серию тестов посадочной системы своего пилотируемого корабля CST-100 Starliner, чтобы гарантировать будущим астронавтам безопасное возвращение из космоса.

Начались испытания системы посадки Starliner

Нынешние испытания более всесторонние, чем первые, во время которых отрабатывалась окончательная конструкция посадочной системы. В этот раз проверялись все подсистемы и системы, включая их поведение в среде, с которой корабль столкнется при спуске с орбиты. Проверены парашюты и последовательность их развертывания, авионика, пиротехнические средства.

Последний тест позволил собрать данные, подтверждающие безопасность вхождения аппарата в атмосферу. Во время теста гигантский, заполненный гелием, воздушный шар доставил масс-габаритный макет корабля на высоту 12,2 км. Далее макет был отсоединен и начал спуск на землю. Он достиг той же скорости, которую испытает реальный корабль во время возвращения с низкой орбиты.

На высоте 8,5 км, капсула развернула два стабилизирующих парашюта. Затем, на высоте 3,65 км, были развернуты малые тормозные парашюты. Основные парашюты развернулись на высоте 2,44 км, после чего произошло отсоединение основного теплозащитного экрана.

На борту макета были установлены датчики, которые собирали данные в режиме реального времени. Инженеры используют полученную информацию, чтобы проверить устойчивость парашютов к воздействию различных факторов, а также правильность уменьшения вертикальной скорости.

В случае положительных результатов теста Boeing планирует перейти к испытаниям посадочной системы в случае отказа основного парашюта.

Boeing создает пилотируемый корабль Starliner в соответствии с контрактом с НАСА, подписанном в 2014 году. Аппарат сможет разместить семь астронавтов без груза во время миссий к низкой орбите. Его первое летное испытание намечено на июнь 2018 года.

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