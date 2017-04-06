Началось строительство прототипа для миссии Juice
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Началось строительство прототипа для миссии Juice

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 06 апр 11:43
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Европейское космическое агентство завершило предварительный анализ проекта «Ледяной лунный исследователь», дав сигнал компании Airbus, генеральному подрядчику и его партнерам, на начало строительства прототипа корабля, где будут проверены все системы сложной миссии, обозначенной как Juice.

Началось строительство прототипа для миссии Juice

Окружающая среда Юпитера очень экстремальна, поэтому важно понять, что электроника корабля правильно защищена от высокой радиации, иначе компьютеры выйдут из строя уже через две недели. Для этого и создается прототип.

Миссия стоимостью $1,62 миллиардов со сроком начала в 2022 году – первая попытка Европы по исследованию самой большой планеты Солнечной системы и ее лун. ESA внесет 940 миллионов евро в бюджет, покрывая строительство корабля, ракетоносителя «Ариан-5», некоторого научного оборудования, а также управление миссией. Итальянское космическое агентство поставит три инструмента, Германия и Швеция – по два. Франция и Великобритания – по одному. Более 60 компаний будут вовлечены в процесс создания межпланетного зонда.

Все оборудование Juice – это 10 приборов, включая камеры, проникающий через лед радар, высотомер и датчики для мониторинга магнитного поля. Но уникальной будет солнечная батарея, ее площадь достигнет 100 квадратных метров. Уровень солнечного света около Юпитера в 25 раз ниже, чем около Земли, но с этой солнечной батареей, удастся собрать необходимые 820 ватт.

В дополнение к исследованиям атмосферы и магнитосферы газового гиганта, Juice изучит три крупные луны: Ганимед, Каллисто и Европу. Он выполнит 20 сближений с ними и в конечном счете выйдет на орбиту Ганимеда, чтобы попытаться найти признаки жидкой воды под толстой ледяной оболочкой.

Цель миссии Juice – увидеть, есть ли на обозначенных лунах условия, которые могут поддерживать жизнь. Аппарат сможет измерить толщину льда и увидеть границу перехода к жидкости.

ESA начало проект Juice в июле 2015 году. К концу 2018-го намечается создать прототип. Далее на прототип поставят все приборы и завершат их проверку в конце 2019 года. Запуск должен состояться в 2022 году. 5,3-тонный Juice прибудет в систему Юпитеру через семь лет. Зонд проведет три с половиной года, рассматривая отдаленные миры, восемь месяцев из которых будут посвящены исследованию Ганимеда.

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