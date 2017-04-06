Система EES позволит спасти экипаж Starliner в аварийной ситуации

Та же система, используемая ищущими острые ощущения туристами, поможет спасти жизни астронавтов. Boeing и ULA, 2 апреля, объявили, что они завершили тестирование системы спасения Emergency Egress System (EES) для новой башни доступа, расположенной на мачте обслуживания, с которой будут осуществляться запуски комплекса Atlas-5/Starliner.

EES – это канатная система, широко используемая на горных курортах и в парках. Ёе задача – эвакуировать людей с башни доступа, которая находится на 52-метровой высоте, к пункту на земле, расположенном на расстоянии 400 метров, за 30 секунд.

ULA выбрал данный вариант после изучения нескольких альтернатив: корзин и системы «американские горки». Прежде всего учитывался фактор безопасности. На подобных канатных системах, на горнолыжных курортах спокойно размещаются дети.

Шаттлы использовал иной способ эвакуации, но у канатной системы есть свои преимущества. Для шаттлов применялись «корзины», которые эвакуировали несколько человек одновременно, но в таком варианте возникали проблемы погрузки и размещения людей. Канатная система использует отдельные места, где астронавт, находящийся в скафандре, может легко разместиться.

EES предусматривает 20 отдельных мест для эвакуации, достаточно чтобы разместить и экипаж Starliner и любой наземный персонал, все еще работающий в момент аварии на стартовой площадке. Её предполагается использовать в случае возникновения проблем с ракетоносителем за несколько минут до запуска, например, при нестабильности давления в топливных баках или при возникновении короткого замыкания в электронном оборудовании, связанном с двигательной установкой.