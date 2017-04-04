Cygnus не полетит к МКС до середины апреля

Грузовая миссия Cygnus к МКС, отложенная из-за проблем стартового ускорителя, состоится не ранее середины апреля. Перенос запуска повлияет на график полетов к МКС и не позволит провести плановый выход в открытый космос.

Компания Orbital ATK собиралась отправить грузовик Cygnus в полет на борту РН Atlas-5 в середине марта. Миссия обозначена как ОА-7. Но ее начало было отложено на несколько дней из-за проблем с гидравликой первой ступени, а позднее из-за проблем с наземной инфраструктурой.

22 марта компания ULA объявила, что запуск будет перенесен на более поздний срок, но на этот раз из-за вопроса с гидравлической системой стартового ускорителя. «Перенос даты орбитального запуска связан с гидравлической утечкой в отсеке форсажного двигателя. Потребуется заменить некоторые элементы, чтобы всё прошло успешно».

Среди грузов на Cygnus находится оборудование, которое астронавты Тома Песке и Пегги Уитсон должны были установить на внешней поверхности МКС во время выхода в открытый космос 6 апреля. Но теперь работы придется выполнять немного позже.

Однако и в апреле миссия ОА-7 может не состояться. Её начало связано с другими полетами. Трое членов экипажа покидают станцию и возвращаются на Землю 10 апреля. Новый «Союз» с Джеком Фишером (Nasa) и Федором Юрчишиным (Роскосмос) полетят к МКС 20 апреля. Запуск грузовика Dragon в настоящее время намечается на 14 мая.