Земля пройдет между Солнцем и Юпитером 7 апреля

Это событие астрономы называют «противостоянием», оно происходит примерно каждые 13 месяцев. Это тот период времени, за который Земля перемещается вокруг Солнца относительно почти 12-летней орбиты Юпитера, находящейся в пять раз дальше.

В примерно то же время Юпитер сблизится с Землей до кратчайшего расстояния – 666 миллионов км. Именно поэтому на небосклоне его можно будет наблюдать более большим и ярким, чем в другие времена года.

Несколько дней спустя Юпитер будет очень близко к полной Луне в ночном небе, предоставляя тем самым возможность астрономам сделать захватывающие снимки.

Юпитер сейчас светится более ярко, чем какая-либо звезда в вечернем небе и является вторым по яркости (после Венеры, которая в настоящее время доминирует перед восходом Солнца).

Даже хороший бинокль позволяет видеть Юпитер с его четырьмя самыми большими спутниками: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Если наблюдать систему в разные дни, можно будет увидеть изменение позиции лун.

Противостояние также предоставляет астрономам с хорошими телескопами шанс рассмотреть планету более подробно, чем когда-либо. Представленный снимок с этим потрясающим видом сделан с помощью телескопа диаметром 1 метр.

На нем «Большое Красное Пятно» (слева), а также более молодая «Красная Точка» (нижний правый угол). Оба пятна – обширные беспрецедентные бури в газовой атмосфере, простирающиеся глубоко в ее недра. Например, «Большое Красное Пятно» наблюдается непрерывно на протяжении более 300 лет, его размеры превосходят Землю.

Изображение также подчеркивает ленточную, бурную атмосферу Юпитера, которая пронизана хаотическими облачными образованиями.

Юпитер и его главные ледяные луны – Европа, Ганимеда и Каллисто – находятся в центре внимания ESA, которое сейчас подготавливает миссию Juice для их изучения. Ее планируется начать в 2022 году.

Предыдущие исследования этих лун показали захватывающую перспективу обнаружить на них подводные жидкие океаны и условия, подходящие для некоторых форм жизни.