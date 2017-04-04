Проведены очередные испытания марсианского самолета
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели Sierra Nevada готова возобновить испытания Dream Chaser Российский модуль по-прежнему не готов к полету Blue Origin готовится осваивать Луну Роскосмос объявил о наборе в отряд космонавтов ILS поделилась планами относительно «Протон-М» Nasa предложит концепцию обитаемого поселения между Землей и Луной Вторая лунная гонка: кто придет первым? Kepler получил изображения системы TRAPPIST-1 Nasa поделилось планами на по использованию SLS Новая ракета от компании Blue Origin Dragon успешно вернулся на Землю Ученые о космосе: Открытие системы TRAPPIST-1 SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9 Blue Origin показало интерьер капсулы New Shepard
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Проведены очередные испытания марсианского самолета

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 04 апр 10:31
1

Nasa провело очередные летные испытания прототипа марсианского самолета. При испытаниях особое внимание было обращено на аэродинамическую устойчивость в полете.

Проведены очередные испытания марсианского самолета

Тестирование подтвердило, что конструкция сможет оставаться стабильной, совершая полет на автопилоте. По результатам была утверждена окончательная форма корпуса, на основании который будет создан планер по изучению погоды Марса, или WHAATRR.

Работа над формой WHAATRR, который должен летать автономно и собирать информацию об атмосфере продолжаются несколько лет.

Нынешние рейсы позволили проверить две модели, немного отличающиеся от предыдущих. Они являются системой воздушного базирования и работают в комплексе с материнским шаром-зондом.

В дополнение к подтверждению формы самолета были собраны первые летные данные. В конце года Nasa нацелено провести полет с метеозонда на больших высотах. После предварительных летных испытаний будут добавлены датчики, собирающие данные о погоде.

Окончательное доказательство жизнеспособности концепции – полет самолета на 30-км высоте, сбор информации об атмосфере Земли и возврат его на стартовую площадку.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Индия готовит полет гиперзвукового самолета-демонстратора Индия готовит полет гиперзвукового самолета-демонстратора Национальная космическая организация ISRO объявила, что работы по подготовке первого полета космического самолета многоразового использования подходят к концу. Если ничего не помешает, первый старт состоится в мае. Многоразовый самолет, а точнее его... NASA провело испытания двигателя RS-25 NASA провело испытания двигателя RS-25 NASA утверждает что последние испытания являются важным эпизодом на пути к очередному этапу освоения космоса. Ракетный двигатель RS-25 в четверг 10 марта успешно проработал в течение 500 секунд. Предполагается, то именно этот двигатель, в конечном... Последние новости с космодрома «Америка» Последние новости с космодрома «Америка» Компания ARCA Space Corp. планирует проводить испытания высотных беспилотных самолетов и суборбитальных ракет на космодроме «Америка» в Нью-Мексико. Она хочет использовать космодром для летных испытаний своего беспилотного аппарата... XCOR продолжает работу над воздушно-космическим самолетом LYNX XCOR продолжает работу над воздушно-космическим самолетом LYNX XCOR продолжает работу над воздушно-космическим самолетом LYNXXCOR Aerospace - одна из главных организаций, занимающаяся космическим туризмом, по-прежнему, продолжает добиваться быстрого прогресса в финальной сборке своего суборбитального корабля...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru