Проведены очередные испытания марсианского самолета

Nasa провело очередные летные испытания прототипа марсианского самолета. При испытаниях особое внимание было обращено на аэродинамическую устойчивость в полете.

Тестирование подтвердило, что конструкция сможет оставаться стабильной, совершая полет на автопилоте. По результатам была утверждена окончательная форма корпуса, на основании который будет создан планер по изучению погоды Марса, или WHAATRR.

Работа над формой WHAATRR, который должен летать автономно и собирать информацию об атмосфере продолжаются несколько лет.

Нынешние рейсы позволили проверить две модели, немного отличающиеся от предыдущих. Они являются системой воздушного базирования и работают в комплексе с материнским шаром-зондом.

В дополнение к подтверждению формы самолета были собраны первые летные данные. В конце года Nasa нацелено провести полет с метеозонда на больших высотах. После предварительных летных испытаний будут добавлены датчики, собирающие данные о погоде.

Окончательное доказательство жизнеспособности концепции – полет самолета на 30-км высоте, сбор информации об атмосфере Земли и возврат его на стартовую площадку.