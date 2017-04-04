SpaceX показала возможность многократного использования Falcon-9

Телекоммуникационный спутник SES-10 был успешно доставлен на геопереходную орбиту ракетоносителем, первая ступень которого уже ранее побывала в космосе в прошлом апреле. Компания SpaceX запустила многоразовый Falcon-9 с м. Канаверал 30 марта, достигнув исторического контрольного ориентира, который позволит реализовать смелые концепции по доставке людей на Луну, Марс и далее.

В долгосрочной перспективе SpaceX намеревается построить большую ракету и реализовать проект с названием «Межпланетная транспортная система», чтобы доставлять людей и грузы на Марс. Учитывая такую цель, необходимо создать экономически эффективную систему запуска, которая позволит людям не только прилетать, но и возвращаться с Марса. Проведенный пуск практически подтверждает возможность создания такой многоразовой системы.

SpaceX провела четыре месяца, оценивая, проверяя и обновляя ракету, которая ранее летала в космос в апреле 2016 года, когда был осуществлен запуск Dragon к МКС. В этот раз на орбиту успешно выведен 5300-килограммовый спутник, предоставляющий телекоммуникационные услуги пользователям Латинской Америке. SES-10 отделился от разгонного блока спустя 32 минуты после старта. Люксембургская компания подтвердила, что спутник функционирует нормально. Первая ступень ракеты во второй раз успешно возвратилась на плавающую платформу.

В настоящее время SpaceX работает над заключительной версией Falcon-9, дебютный полет которой назначен на конец года. Именно эта версия сможет выдерживать до 10 или даже более запусков. Более того, компания хочет добиться еще одной амбициозной цели – сократить время подготовки к полету с четырех месяцев до одного дня.

Следующим шагом SpaceX станет возврат двух половинок обтекателя полезной нагрузки. Носовой обтекатель защищает спутник до достижения границы космоса (100 км) и стоит $6 миллионов. Обтекатель имеет собственную двигательную систему и парашют, функционально похож на небольшой космический аппарат. В SpaceX уже задумались над возвращением разгонного блока, несмотря на то, что такая задача не входила в первоначальные планы.

SpaceX уже выполнила четыре орбитальных пуска в этом году. Илон Маск сообщил, что у него есть еще 20 запусков, запланированных на этот год. Правда, он пока отказывается говорить о точных расценках на многоразовые полеты, но выразил уверенность, что «что возможно достигнуть 100-кратного сокращения стоимости и приблизиться к сумме в 500 тыс. долларов».

«Такая стоимость может в конечном итоге привести огромный переворот в космонавтике. Прошло 15 лет, и мы добрались до этой точки. Это заняло у нас много времени. Было много трудных шагов на пути, но я просто невероятно горжусь командой, которая сумела добраться до этой невероятной вехи в истории освоения космоса. Конечно стоимость наших полетов, и это – очевидно, будет намного ниже, чем стоимость запуска на любой другой ракете».