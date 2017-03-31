Сейсмометр посадочного модуля InSight проходит главный тест

Упрямый сейсмический инструмент, на котором не удалось устранить технические проблемы в 2015 году, что привело к двухлетней задержке запуска InSight на Марс, успешно прошел основной тест, после того как инженеры частично перепроектировали корпус датчиков.

Это позволяет надеяться, что миссия всё же будет начата в мае 2018 года. Тест провели совместно американские и французские инженеры. Тесты подтвердили, что сейсмометр останется целостным при марсианском давлении и температурах.

Сейсмометр InSight – главный прибор при изучении недр Марса. Состоит из трех датчиков, находящихся в вакуумном контейнере. Основная его задача – оградить датчики от пыли, ветра и других опасностей в марсианской атмосфере. Датчики смогут измерить уровень движения поверхности с точностью половину радиуса атома, то есть даже незначительные толчки, которые могут возникать в недрах Марса.

Еще ни одна миссия не подтвердила наличие тектоники на нынешнем Марсе. Как известно, приборы, оставленные астронавтами программы «Аполлон», зафиксировать незначительные толчки на Луне.

За разработку сейсмического инструмента было ответственно французское космическое агентство (CNES). Но до самого момента запуска в марте 2016 года французские инженеры боролись с постоянные утечками вакуума из контейнера. В конце концов, было принято решение приостановить подготовку к старту, когда стало ясно, что сейсмометр не будет готов вовремя.

После этого в его изготовление включилось Nasa, в то время как за CNES осталась разработка самих датчиков, их интеграция в контейнер и установка инструмента на посадочном модуле. Американские инженеры завершили тестирование технической модели перепроектированного контейнера несколько месяцев назад.

Nasa сообщило, что задержка старта обойдется в $153,8 миллиона. Бюджет миссии первоначально составлял $675 миллионов, но теперь превысит $800 миллионов. Эта сумма не включает затраты CNES.

После старта InSight потребуется около шести месяцев на полет, а погружение в марсианскую атмосферу и приземление намечено на 26 ноября 2018 года. После посадки аппарат с помощью роботизированной руки поместит сейсмометр на поверхность. Также будет развернут тепловой зонд на пятиметровой глубине, чтобы измерить количество тепла, исходящего из недр планеты.