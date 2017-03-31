SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9

SpaceX сделал это! Ракета-носитель Falcon 9 запущенная в четверг вечером с мыса Канаверал доставила полезную нагрузку на орбиту. Но самое главное, это удалось успешно посадить первую ступень ракеты на беспилотную плавучую платформу в Атлантическом океане.

Во время краткого интервью, основатель компании SpaceX Илон Маск сказал «Потребовалось 15 лет чтобы дойти до этого момента. Это заняло у нас много времени. Много трудных шагов на этом пути!»

Старт ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 30 марта в 22:27 GMT с стартовой площадки №39А космического центра им Кеннеди, во Флориде. В качестве полезной нагрузки, под головным обтекателем располагался телекоммуникационный спутник связи SES-10, который будет развернут на геостационарной орбите для расширения возможностей компании SES над территорией Южной Америки.

Первая ступень стартовавшей сегодня ракеты Falcon 9 уже побывала в космосе в апреле 2016 года. Тогда, с ее помощью на орбиту был доставлен космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции. После чего она успешно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

В этот раз, посадка первой ступени также прошла безукоризненно. Спустя непродолжительно время после старта, она отстыковалась от второй ступени и в автоматическом режиме начала снижение. Торможение ступени осуществлялось за счет повторного включения маршевых двигателей и специальной системы парашютов. Для мягкого приземления на борту ступени располагаются четыре складываемые опоры, на которые и была осуществлена посадка.

В настоящее время компании SpaceX удалось успешно вернуть восемь первых ступеней ракеты-носителя Falcon 9. Однако повторное их использование было осуществлено впервые.