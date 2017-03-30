Космическая среда №153 от 29 марта 2017
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Космическая среда №153 от 29 марта 2017

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 30 мар 14:41
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Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса.
Выпуск 153. В программе от 29 марта 2017 года:
- Памяти Юрия Гагарина.
- Поликлиника в Циолковском.
- Эксперимент «СИРИУС».
- Одной строкой: Российские станции ГЛОНАСС, Выход в открытый космос, Комплексы управления «РКС».
- Астрофото недели: Юпитер, Ио и Ганимед, Центр Лебедя, Глобулы Теккерея.
- Знаете ли вы: Самое выносливое животное в космосе.

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