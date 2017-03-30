Что открыл телескоп Hubble?
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Что открыл телескоп Hubble?

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 30 мар 14:37
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Вебкаст от NASA и ESO расскажет нам, какие открытия позволил совершить человечеству запущенный 27 лет назад телескоп имени Хаббла!

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