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Blue Origin показало интерьер капсулы New Shepard

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vladimir Draga от 30 мар 14:07
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Даже после того как компания Blue Origin заявила о своих амбициях по созданию новой ракеты-носителя New Glenn, она продолжает работы над своим суборбитальным космическим туристическим транспортным кораблем New Shepard. В среду, 29 марта основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) опубликовал несколько иллюстраций на тему как будет выглядеть внутренний интерьер будущей капсулы.

Blue Origin показало интерьер капсулы New Shepard

На представленных фотографиях отчетливо видны шесть пассажирских кресел расположенных по кругу. Возле каждого сиденья имеется большое окно и небольшой личный монитор для отслеживания полета. Кроме этого в центре капсулы расположена ярко освещенная консоль, но это не стол или панель обслуживания в полете. Это капсульный эвакуатор, который компания Blue Origin продемонстрировала во время испытательного полета в октябре прошлого года.

Компания Blue Origin пока еще не раскрывает цену билетов на приблизительно 10 минутный суборбитальный полет в космос. Эксперты предполагают, что цена будет варьироваться в пределах от 100 000 до 200 000 долларов. Коммерческая эксплуатация по планам компании должна начаться уже в следующем году.

Во время взлета, пассажиры будут испытывать перегрузки порядка 3 – 4 G и до 5 G во время посадки. Однако максимальные перегрузки будут непродолжительными, не более 10 секунд.

«Самое интересное в процессе взлета будет ускорение. Благодаря двигателям BE-3 у вас есть 100 000 фунтов тяги, и когда вы начинаете подъем, на борту ракеты-носителя очень много топлива, и поэтому ускорение будет медленным. Но когда постепенно вы будете расходовать топлива в процессе полета, транспортное средство будет становить все легче и легче и тяга оставаться прежней. Таким образом, ускорение возрастет и соответственно перегрузка», - сообщил Безос.

Ощущение невесомости для пассажиров будет не продолжительным, всего порядка 3 минут. После этого, капсула New Shepard начнет снижение на парашютах и безопасно вернется обратно на Землю.

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