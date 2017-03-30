Nasa поделилось планами на по использованию SLS

Космическое агентство Nasa потратило последние шесть лет на создание новой сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), однако помимо общих заявлений о «Путешествии на Марс», общественности не было представлено подробной информации о том, как это будет происходить. Данная ситуация начала меняться во вторник, когда руководитель агентства по пилотируемым полетам Билл Герстенмайер, кратко проинформировал консультативный совет агентства о предварительных планах относительно первых десяти запусках новой ракеты.

Во время своей презентации Герстенмайер представил слайды, в которых излагалась сборка «Шлюза глубокого космоса» (deep space gateway) и последующее тестирование системы «транспортная система глубокого космоса» (deep space transport) на орбите Луны. Представленная последовательность действий по планам должна закончиться полетом на орбиту Марса, но без посадки на поверхность к 2033 году. Хотя Герстенмайер не уточнил какого размера финансирования потребуют данные планы, представленная презентация дала глубокий взгляд на будущие планы Nasa.

Шлюз глубокого космоса

После первого испытательного полета ракеты-носителя SLS и космического корабля Orion в 2018 году и второго старта для отправки космического аппарата Europa Clipper на луну Юпитера – Европу в 2022 году, космическое агентство планирует приступить к строительству форпоста на орбите Луны.

Этот объект будет меньше чем Международная космическая станция и вероятнее всего будет создан по одной из шести концепций, которые в настоящее время изучает Nasa. Астронавты будут находиться на ней, но не продолжительное время. Предположительно несколько месяцев.

Для создания шлюза, Nasa потребуется три запуска SLS, вероятнее всего в период с 2023 по 2025 годы. Первый запуск обеспечит выведение на орбиту энергетического модуля способного вырабатывать 40 кВт энергии и силовую установку, которые экипаж из 4 человек развернет в течении 8 - или 21 - дневной миссии. Второй запуск обеспечит выведение жилого модуля. Окончательный старт доставит переходной модуль для космического шлюза.

Будущие полеты на шлюз позволят доставить другие необходимые компоненты, которые позволят в полной мере посещать шлюз не только астронавтами Nasa, но и другими международными членами экипажа. Герстенмайер подчеркнул важность международного и частного партнерства в данном проекте.

«Эта программа требует значительного вклада частного сектора, а также широкого международного сотрудничества. Мы создадим основу, а для того чтобы сделать ее жизнеспособной требуется участие других партнеров», - сообщил Герстенмайер.

Транспортная система глубокого космоса

После создания шлюза в середине 2020 – х годов, Nasa планирует перейти к разработке транспортной системы для путешествия людей за пределы системы Земля-Луна. Ключевым компонентом станет 41 – тонный космический корабль, которые будет включать в себя энергосистемы и жилое пространство, чтобы обеспечить экипаж едой, здоровьем и научными исследованиями во время долгих путешествий в глубоком космосе. По предварительным планам данный аппарат должен быть запущен в космос уже в 2027 году.

После доставки дополнительного модуля материально-технического обеспечения примерно к 2029 году, Nasa планирует направить экипаж из четырех астронавтов на тестовую миссию около Луны длительностью около 300 – 400 суток. Идея состоит в том, чтобы проверить все системы на новом космическом корабле и обеспечить их готовность перед длительной поездкой на Марс.

Если все представленные пункты пройдут по плану, то в начале 2030 – х годов, Nasa проведет дополнительные логистические запуски по доставке топлива и необходимых материалов к транспортному средству. Затем, в 2033 году, космическое агентство считает, что будет готово к проведению миссии по первому полету человека к Марсу, которое вероятнее всего будет включать короткий пролет Венеры. Путешествие может продлиться до 3 лет и не даст никакой гарантии для экипажа после покидания пределов системы Земля – Луна.

Представленные планы звучат довольно амбициозно, для космического агентства, которое в настоящее время не имеет средств доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию. Но Nasa уже давно работает в этом направлении и вероятнее всего в скором времени мы увидим первый полет капсулы Orion и новой ракеты-носителя SLS. И если все пройдет успешно, то и создание лунного форпоста окажется лишь делом небольшого промежутка времени.