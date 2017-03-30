Nasa поделилось планами на по использованию SLS
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Nasa поделилось планами на по использованию SLS

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vladimir Draga от 30 мар 09:48
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Космическое агентство Nasa потратило последние шесть лет на создание новой сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), однако помимо общих заявлений о «Путешествии на Марс», общественности не было представлено подробной информации о том, как это будет происходить. Данная ситуация начала меняться во вторник, когда руководитель агентства по пилотируемым полетам Билл Герстенмайер, кратко проинформировал консультативный совет агентства о предварительных планах относительно первых десяти запусках новой ракеты.

Nasa поделилось планами на по использованию SLS

Во время своей презентации Герстенмайер представил слайды, в которых излагалась сборка «Шлюза глубокого космоса» (deep space gateway) и последующее тестирование системы «транспортная система глубокого космоса» (deep space transport) на орбите Луны. Представленная последовательность действий по планам должна закончиться полетом на орбиту Марса, но без посадки на поверхность к 2033 году. Хотя Герстенмайер не уточнил какого размера финансирования потребуют данные планы, представленная презентация дала глубокий взгляд на будущие планы Nasa.

Шлюз глубокого космоса

Шлюз глубокого космоса

После первого испытательного полета ракеты-носителя SLS и космического корабля Orion в 2018 году и второго старта для отправки космического аппарата Europa Clipper на луну Юпитера – Европу в 2022 году, космическое агентство планирует приступить к строительству форпоста на орбите Луны.

Этот объект будет меньше чем Международная космическая станция и вероятнее всего будет создан по одной из шести концепций, которые в настоящее время изучает Nasa. Астронавты будут находиться на ней, но не продолжительное время. Предположительно несколько месяцев.

Для создания шлюза, Nasa потребуется три запуска SLS, вероятнее всего в период с 2023 по 2025 годы. Первый запуск обеспечит выведение на орбиту энергетического модуля способного вырабатывать 40 кВт энергии и силовую установку, которые экипаж из 4 человек развернет в течении 8 - или 21 - дневной миссии. Второй запуск обеспечит выведение жилого модуля. Окончательный старт доставит переходной модуль для космического шлюза.

Будущие полеты на шлюз позволят доставить другие необходимые компоненты, которые позволят в полной мере посещать шлюз не только астронавтами Nasa, но и другими международными членами экипажа. Герстенмайер подчеркнул важность международного и частного партнерства в данном проекте.

«Эта программа требует значительного вклада частного сектора, а также широкого международного сотрудничества. Мы создадим основу, а для того чтобы сделать ее жизнеспособной требуется участие других партнеров», - сообщил Герстенмайер.

Транспортная система глубокого космоса

Транспортная система глубокого космоса

После создания шлюза в середине 2020 – х годов, Nasa планирует перейти к разработке транспортной системы для путешествия людей за пределы системы Земля-Луна. Ключевым компонентом станет 41 – тонный космический корабль, которые будет включать в себя энергосистемы и жилое пространство, чтобы обеспечить экипаж едой, здоровьем и научными исследованиями во время долгих путешествий в глубоком космосе. По предварительным планам данный аппарат должен быть запущен в космос уже в 2027 году.

После доставки дополнительного модуля материально-технического обеспечения примерно к 2029 году, Nasa планирует направить экипаж из четырех астронавтов на тестовую миссию около Луны длительностью около 300 – 400 суток. Идея состоит в том, чтобы проверить все системы на новом космическом корабле и обеспечить их готовность перед длительной поездкой на Марс.

Если все представленные пункты пройдут по плану, то в начале 2030 – х годов, Nasa проведет дополнительные логистические запуски по доставке топлива и необходимых материалов к транспортному средству. Затем, в 2033 году, космическое агентство считает, что будет готово к проведению миссии по первому полету человека к Марсу, которое вероятнее всего будет включать короткий пролет Венеры. Путешествие может продлиться до 3 лет и не даст никакой гарантии для экипажа после покидания пределов системы Земля – Луна.

Представленные планы звучат довольно амбициозно, для космического агентства, которое в настоящее время не имеет средств доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию. Но Nasa уже давно работает в этом направлении и вероятнее всего в скором времени мы увидим первый полет капсулы Orion и новой ракеты-носителя SLS. И если все пройдет успешно, то и создание лунного форпоста окажется лишь делом небольшого промежутка времени.

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