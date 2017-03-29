James Webb завершил вибрационные и акустические испытания

В центре космических полетов имени Годдарда Nasa, команда инженеров космического телескопа James Webb завершили вибрационные и акустические испытания.

Данные испытания являются всего лишь небольшой частью в серии тестов, которые необходимо провести для подтверждения работоспособности космических аппаратов и смонтированных на них научных приборов, чтобы подтвердить их готовность к эксплуатации в жестких условиях космического пространства.

Для проведения акустических испытаний, телескоп был обернут в чистый тент после чего инженеры перевезли его через две большие изолированные стальные двери в акустическую испытательную камеру. В самой камере телескоп подвергся воздействию шума, который возникнет в результате запуска на орбиту под головным обтекателем ракеты-носителя.

Для проведения вибрационных испытаний пришлось разработать специальное оборудование. Телескоп James Webb был помещен на специальных помост, где испытал воздействия сопоставимые с вибрациями, которые будут воздействовать на телескоп во время старта. Частота микротолчков была от 5 до 100 раз в секунду. Результаты показали, что телескоп и его научное оборудование сможет выдержать поездку на орбиту.

Этой весной после проведения других завершающих тестов, телескоп James Webb будет отправлен в космический центр имени Джонсона в Хьюстоне. Здесь ему предстоит пройти испытания в вакуумной камере при чрезвычайно низких температурах. Только после этого он поступит в распоряжение Northrop Grumman Aerospace Systems в Редондо-Бич, Калифорния, для окончательной сборки и тестирования перед запуском.

Цель проведения большого количества тестов и испытаний предназначено для подтверждения того, что космический телескоп James Webb и его научное оборудование сможет выдержать суровые условия в процессе запуска и работы на орбите Земли. Старт планируется с космодрома Куру во Французской Гвиане в 2018 году.