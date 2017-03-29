Зонд Juno выполнил очередное научное сближение
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Зонд Juno выполнил очередное научное сближение

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 29 мар 11:55
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Орбитальный аппарат Juno максимально сблизился с Юпитером в понедельник, 27 марта. Сближение стало шестым с момента прибытия к гигантской планете 4 июля. НАСА сообщило, что аппарат сделал работу очень успешно, пролетев на удалении 4400 км от границы верхнего облачного слоя с относительной скоростью 57,8 км/сек. Все научные инструменты были включены и идеально отработали в этот момент.

Зонд Juno выполнил очередное научное сближение

Nasa в прошлом месяце отказалось от корректировочного маневра по уменьшению орбиты вокруг планеты и решило удержать Juno на его текущей траектории. Как известно, тогда инженеры обнаружили проблемы с топливными клапанами двигателя, что стало причиной пересмотра планов относительно коррекции, что позволило бы проводить сближение с Юпитером раз в две недели.

Более длинный период орбиты означает, что научные данные будут собираться раз в 53 дня. Ученые планировали сделать тридцать две 14-дневных научных орбит до февраля 2018 года и завершить миссию в атмосфере Юпитера, чтобы избежать возможности загрязнения одного из потенциально пригодных для жилья спутников газового гиганта.

Но теперь Juno проведет 11 научных орбит к концу февраля 2018 года, этого достаточно, чтобы завершить базовую программу. Nasa сообщило, что во время каждого близкого пролета, или перийовия, будут получены те же самые данные, что и в случае 14-дневной орбиты Juno.

Более высокая орбита даст возможность пролетать через магнитохвост Юпитера, часть магнитного поля, которая напоминает хвост кометы. Такая перспектива позволит изучить сложную сеть линий магнитного поля и поможет разобраться в причинах возникновения полярных сияний.

Juno должен изучить не только беспрецедентное магнитное поле Юпитера, но и исследовать внутреннюю структуру, атмосферу и ядро. Уже полученные данные указывают, что магнитное поле более сложное, чем первоначально считалось; отличительные яркие пояса простираются глубоко в атмосферу, а мощное полярное свечение может быть связано с вулканами на Ио.

Отказ от включения основного двигателя и перехода на короткую орбиту приведёт к возникновению серьезной проблемы в 2019 году, когда Juno попадет в тень Юпитера и на его солнечные батареи перестанет попадать солнечный свет. Nasa сейчас анализирует возможность включения маломощных двигателей, чтобы избежать такого сценария и продлить миссию ещё на три года.

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