SpaceX делает очередной шаг к многоразовому запуску
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SpaceX делает очередной шаг к многоразовому запуску

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 29 мар 11:47
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Почти готовая к своему второму полету в космос, первая ступень Falcon-9, включилась во время стандартного fire-test и отработала на полной мощности – сгенерировав 1,7 миллиона фунтов тяги – в течение нескольких секунд. Краткое воспламенение девяти основных двигателей Merlin-1D произошло под контролем нового программного обеспечения, способного более эффективно использовать керосин и жидкий кислород.

SpaceX делает очередной шаг к многоразовому запуску

SpaceX сообщила, что статическое огневое испытание завершилось успешно, и назначила дату первого запуска с многоразовой первой ступенью на 30 марта. Стартовое окно откроется в 22:00 (Гринвич) и продлится два с половиной часа.

SpaceX связывает очень большие планы с этим запуском, ведь многоразовые средства выведения позволят существенно снизить расходы, что открывает больше возможностей для космической транспортировки и исследований, в том числе и других планет. Такие высокие стремления требуют, чтобы космический полет стал менее дорогим, при этом возможность многократного использования – краеугольный камень в решении этой задачи.

Инженеры SpaceX провели четыре месяца, модернизируя и тестируя оборудование первой ступени, которая впервые полетела в апреле 2016 года с грузовиком Dragon, а затем приземлилась на плавающую платформу. Ступень доставили в порт м. Канаверал, а затем на грузовике к главному офису компании для полноценных проверок и ремонта.

Носовой обтекатель и разгонный блок Falcon-9, работающий от одного двигателя Merlin-1D, были произведены новые для этого полета. SpaceX сейчас работает над возвратом и многократным применением обтекателя, в то время как разгонный блок останется единственной частью, которая не будет повторно использоваться в обозримом будущем.

После статического испытания технический персонал переместил двухступенчатую ракету в сборочный ангар, где к ней присоединят полезную нагрузку, принадлежащую люксембургскому спутниковому оператору. Телекоммуникационный аппарат SES-10 весом 5,3 тонн уже заключен в носовом обтекателе и подготовлен к старту.

Платформа приземления SpaceX уже находится в зоне посадки. Компания снова сделает попытку возврата после выведения SES-10 в космос. В этот раз плавающая платформа будет изменена, к ней присоединят автоматическую руку-манипулятор, чтобы удержать стартовый ускоритель после приземления. В его задачи также входит обеспечение безопасности и сохранности первой ступени на палубе во время возврата в порт м. Канаверал.

Метеорологи говорят о 80% вероятности запуска в четверг. Если старт не состоится – его перенесут на пятницу.

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