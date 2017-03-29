Российский модуль по-прежнему не готов к полету

Несмотря на устранение многочисленных неисправностей, еще одно возникшее препятствие, всего за несколько месяцев до запуска многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ), сейчас угрожает остановить этот проект. То же серьезное загрязнение, которое стало причиной отмены предыдущих запусков, снова обнаружено российскими инженерами, вовлеченными в проект.

После нескольких лет задержек, российский элемент МКС, который первоначально планировалось развернуть в 2007 году, казалось, наконец-то, готов к полету. Но сейчас будущее амбициозного проекта снова под угрозой. Получивший название «Наука», модуль был разработан с целью стать центральным элементом российской части МКС, а также ядром будущей собственной станции.

Десятилетняя дилемма

Запущенный в ноябре 1998 года, модуль «Заря», или «Рассвет», стал самым первым в составе МКС. Его предназначение – обеспечивать энергией комплекс и корректировать орбиту на этапе первоначального строительства. Его пуск был так важен, что Роскосмос построил дублирующий модуль на случай каких-либо нештатных ситуаций.

Но «Зарю» успешно запустили, его работа была безупречна. Именно поэтому, спустя шесть лет, Роскосмос решает модернизировать дублирующий аппарат в МЛМ, что позволило бы уменьшить расходы и не создавать совершенно новый модуль. Этот модернизируемый модуль получил название «Наука». Его пуск запланировали на 2007 год.

Однако эта дата выдержана не была, более того, всё возникающие проблемы отодвигали сроки. Серьезным ударом стало обнаружение в 2013 году неисправного клапана подачи топлива, а также загрязнений в двигательной установке. И хотя ремонт и очистку планировалось завершить за 10 месяцев, работы растянулись на годы.

В течение прошлых четырех лет инженеры старательно заменяли трубопроводы, клапаны и части уникальной силовой установки, чтобы избавиться от загрязнений, полученных в ходе модернизации. Постоянные переносы старта привели к еще одной проблеме – у некоторых технических средств завершился гарантийный срок.

Несмотря на всевозможные проблемы, а также постоянные высказывания о нецелесообразности запуска МЛМ, использования его в качестве первого элемента собственной станции, ремонт все же вошел в заключительную фазу в этом году. Появился шанс на запуск «Науки» в конце этого года. Но дела пошли по худшему сценарию.

В последние несколько недель инженеры обнаружили всё те же загрязнения, с которыми они боролись в течение многих лет внутри топливных баков. Специалисты пытались устранить эти загрязнения, но до сих пор этого сделать не удаётся. Усугубляет положение то, что эти особенные баки, разработанные в начале 90-х, больше не производятся и просто не могут быть заменены.

Из-за уникальной конструкции модуля невозможно применить и современные баки. Сейчас специалисты приступили к изучению единственно возможного варианта. Модуль первоначально проектировали со вторым комплектом меньших баков. Но чтобы освободить место снаружи для крепления руки-манипулятора и различных научных приборов, инженеры убрали их.

Теперь они являются единственным вариантом, способным отправить МЛМ на орбиту. Специалисты вычислили, что соединение четырех меньших и двух больших баков даст модулю достаточно топлива, чтобы долететь к МКС после отделения от РН «Протон-M», и даже иметь немного резерва для еще одной попытки сближения со станцией в случае необходимости.

Постоянные переносы старта затронули и другие направления работы. Это касается запуска уже готового модуля «Причал», который должен стыковаться с «Наукой». Был рассмотрен план создания специального адаптера, чтобы обойтись без «Науки», но выяснилось, что все, кроме одного из пяти дополнительных портов стыковки, доступных на «Причал», будут бесполезны из-за их непосредственной близости к станции.

Как будут развиваться события в ближайшее время не ясно. Понятно одно – строительство модуля «Наука» будет продолжено, ведь в него было вложено слишком много времени, сил и финансовых ресурсов…