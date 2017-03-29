OSIRIS-REx открывает новые астероиды Главного Пояса

Во время почти двухнедельного поиска неуловимых троянских астероидов команда миссии OSIRIS-REx активировала камеру MapCam и просмотрела ту часть неба, где, как считают ученые, они могут находиться. И хотя троянцев Земли обнаружить не удалось, камера зонда отработала очень успешно, она смогла зафиксировать объекты с яркостью на две величины меньше, чем первоначально ожидалось.

Космический аппарат сейчас находится в промежуточной фазе своего полета к астероиду Bennu – в четвертой точке Лагранжа, где ученые рассчитывали найти троянские астероиды Земли, такие как 2010 TK7, обнаруженный обсерваторией WISE в 2010 году. Несмотря на то, что троянцы не были обнаружены в этом регионе неба, камеры корабля MapCam и PolyCam успешно получили несколько изображений Юпитера, некоторых его спутников, а также новых астероидов Главного Пояса.

Nasa объявила эту фазу очень успешной, так как удалось узнать очень много о возможностях оборудования аппарата, которое необходимо, чтобы точно и правильно сблизиться с Bennu. Обзор неба по существу стал генеральной репетицией по обнаружению опасностей, которые могут находиться на пути аппарата по мере сближения с Bennu. Обзор позволит избежать любых неизвестных небесных тел около него.

Основываясь на рабочих характеристиках камеры MapCam, ожидалось обнаружить четыре объекта Главного Пояса. На практике камера смогла зафиксировать в общей сложности 17 новых астероидов с яркостью на две величины меньше, чем ожидалось. Это позволяет надеяться, что зонд сможет обнаружить возможные опасности вокруг Bennu с намного большего расстояния, чем первоначально планировалось. В свою очередь, это позволит существенно снизить риски для миссии.

Ученые все еще анализируют результаты этого этапа полета и дадут окончательное заключение после получения всех данных…