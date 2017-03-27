На МКС начинается напряженный период

В ближайшее время на МКС начинается один из самых напряженных периодов за время её работы. Будут проведены три выхода в открытый космос, планируется принять корабль Cygnus с почти 4 тоннами грузов, три из шести членов экипажа возвратятся на Землю 10 апреля и завершат 173-дневное пребывание в космосе. Два новых члена команды отправятся на орбиту с Казахстана 20 апреля и прибудут через 2 дня.

Первый выход в открытый космос выполнят Шейн Кимброу и Тома Песке. Их основная задача – подготовить стыковочный переходник РМА №3 для перемещения с модуля «Спокойствие» к модулю «Гармония». Они отремонтируют механизм захвата руки-манипулятора и установят модернизированный блок управления на ферме станции, необходимый для стыковки пилотируемых кораблей. Астронавты осмотрят часть охлаждающей системы, чтобы точно определить место небольшой утечки.

В конце этого года к PMA-3 присоединят новый стыковочный адаптер IDA-2, таким образом будет создан второй док-порт для коммерческих кораблей компаний Boeing и SpaceX. Американский сегмент МКС уже имеет два порта, используемые грузовыми судами, один, на «Гармонии», другой на «Единстве». Российский сегмент станции оснащен пятью стыковочными портами.

30 марта, Кимброу и Уитсон выполнят второй выход, чтобы соединить кабели для передачи данных между PMA-3 и «Гармонией». Ещё они установят противометеоритные щиты, чтобы защитить от повреждений будущий адаптер IDA-2. Третий выход Уитсон и Песке планируется на 6 апреля.

Однако он будет зависеть от того, когда прибудет Cygnus. Его запуск ракетоносителем Atlas-5 был запланирован на понедельник, перенесен на среду, но потом его отложили на неопределенное время из-за неуказанной проблемы в гидравлической системе стартового ускорителя. Космический аппарат должен привезти кабель, который позволит начать один из экспериментов на внешней платформе.

Если Cygnus прибудет вовремя, третий выход пройдет согласно графику: Уитсон и Песке установят беспроводную антенну и новую телекамеру HD, помогут инженерам выяснить проблему, связанную с охлаждением альфа-магнитного спектрометра. Если Cygnus не прибудет вовремя, работы отложат до конца апреля.

Третий выход станет 200-ым с начала строительства комплекса в 1998 году. 125 космонавтов работали вне станции за это время, проведя за ее бортом почти 51 день времени. Если учесть, что третий выход продлится шесть с половиной часов, то Уитсон станет третьей по суммарному времени, проведенному за бортом МКС.

В её активе девять выходов с суммарным временем более 65 часов. Как известно, сейчас рекорд принадлежит Анатолию Соловьеву – 68 час, 44 мин за 14 выходов, второе место – Майку Лопесу (67 час, 40 мин за 10 выходов).

После принятия Cygnus Шейн Кимброу, Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко возвратятся на Землю 10 апреля. В должность командующего Экспедицией №51 вступит Уитсон. Она и еще двое членов экипажа – Тома Песке и Олег Новицкий – останутся на станции в таком составе до 22 апреля, тогда прибудут Федор Юрчишин и Джек Фишер.

Как сейчас планируется, Уитсон, Песке и Новицкий возвратятся на Землю 2 июня. Но НАСА обсуждает возможность пребывания Уитсон на орбите до сентября, чтобы не останавливать запланированные исследования.

Если она возвратится по графику в июне, запуск следующего грузовика Dragon будет отложен с середины мая на август. Без неё на МКС (с июня по июль) останутся только Фишер и Юрчишин, в таком случае надобность в грузах, подготавливаемых для Dragon, отпадает. Они понадобятся только после прибытия нового экипажа в конце июля.