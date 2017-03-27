На МКС начинается напряженный период
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Станут ли люди другими на Марсе? Blue Origin готовится осваивать Луну Индия готовит полет к Луне в 2018 году Nasa предложит концепцию обитаемого поселения между Землей и Луной Роскосмос объявил о наборе в отряд космонавтов ILS поделилась планами относительно «Протон-М» TGO сделает новые снимки Марса Подводные камни лунного туризма Китай подготавливается к запуску ядра космической станции Российский модуль по-прежнему не готов к полету Вторая лунная гонка: кто придет первым? SpaceX отправить двух людей к Луне Kepler получил изображения системы TRAPPIST-1 Новая ракета от компании Blue Origin ULA успешно доставляет секретный спутник на орбиту
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

На МКС начинается напряженный период

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 27 мар 16:19
1

В ближайшее время на МКС начинается один из самых напряженных периодов за время её работы. Будут проведены три выхода в открытый космос, планируется принять корабль Cygnus с почти 4 тоннами грузов, три из шести членов экипажа возвратятся на Землю 10 апреля и завершат 173-дневное пребывание в космосе. Два новых члена команды отправятся на орбиту с Казахстана 20 апреля и прибудут через 2 дня.

На МКС начинается напряженный период

Первый выход в открытый космос выполнят Шейн Кимброу и Тома Песке. Их основная задача – подготовить стыковочный переходник РМА №3 для перемещения с модуля «Спокойствие» к модулю «Гармония». Они отремонтируют механизм захвата руки-манипулятора и установят модернизированный блок управления на ферме станции, необходимый для стыковки пилотируемых кораблей. Астронавты осмотрят часть охлаждающей системы, чтобы точно определить место небольшой утечки.

В конце этого года к PMA-3 присоединят новый стыковочный адаптер IDA-2, таким образом будет создан второй док-порт для коммерческих кораблей компаний Boeing и SpaceX. Американский сегмент МКС уже имеет два порта, используемые грузовыми судами, один, на «Гармонии», другой на «Единстве». Российский сегмент станции оснащен пятью стыковочными портами.

30 марта, Кимброу и Уитсон выполнят второй выход, чтобы соединить кабели для передачи данных между PMA-3 и «Гармонией». Ещё они установят противометеоритные щиты, чтобы защитить от повреждений будущий адаптер IDA-2. Третий выход Уитсон и Песке планируется на 6 апреля.

Однако он будет зависеть от того, когда прибудет Cygnus. Его запуск ракетоносителем Atlas-5 был запланирован на понедельник, перенесен на среду, но потом его отложили на неопределенное время из-за неуказанной проблемы в гидравлической системе стартового ускорителя. Космический аппарат должен привезти кабель, который позволит начать один из экспериментов на внешней платформе.

Если Cygnus прибудет вовремя, третий выход пройдет согласно графику: Уитсон и Песке установят беспроводную антенну и новую телекамеру HD, помогут инженерам выяснить проблему, связанную с охлаждением альфа-магнитного спектрометра. Если Cygnus не прибудет вовремя, работы отложат до конца апреля.

Третий выход станет 200-ым с начала строительства комплекса в 1998 году. 125 космонавтов работали вне станции за это время, проведя за ее бортом почти 51 день времени. Если учесть, что третий выход продлится шесть с половиной часов, то Уитсон станет третьей по суммарному времени, проведенному за бортом МКС.

В её активе девять выходов с суммарным временем более 65 часов. Как известно, сейчас рекорд принадлежит Анатолию Соловьеву – 68 час, 44 мин за 14 выходов, второе место – Майку Лопесу (67 час, 40 мин за 10 выходов).

После принятия Cygnus Шейн Кимброу, Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко возвратятся на Землю 10 апреля. В должность командующего Экспедицией №51 вступит Уитсон. Она и еще двое членов экипажа – Тома Песке и Олег Новицкий – останутся на станции в таком составе до 22 апреля, тогда прибудут Федор Юрчишин и Джек Фишер.

Как сейчас планируется, Уитсон, Песке и Новицкий возвратятся на Землю 2 июня. Но НАСА обсуждает возможность пребывания Уитсон на орбите до сентября, чтобы не останавливать запланированные исследования.

Если она возвратится по графику в июне, запуск следующего грузовика Dragon будет отложен с середины мая на август. Без неё на МКС (с июня по июль) останутся только Фишер и Юрчишин, в таком случае надобность в грузах, подготавливаемых для Dragon, отпадает. Они понадобятся только после прибытия нового экипажа в конце июля.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
«Союз МС-3» успешно состыковался с МКС «Союз МС-3» успешно состыковался с МКС Сближение, причаливание, стыковка и переход новой команды на МКС позволил, 19 ноября, довести общее количество членов экипажа до стандартных шести человек. Событие произошло спустя два дня после запуска российского комплекса «Союз -... Выход в открытый космос на МКС был отменен из-за воды в шлеме астронавта Выход в открытый космос на МКС был отменен из-за воды в шлеме астронавта Запланированная работа за пределами Международной космической станции, астронавта Тимоти Корпа и его британского коллеги Тима Пика был прерван за 2 часа до выхода. Причиной послужила утечка воды в шлеме астронавта. Это уже второй подобный случай за... Два американских астронавта совершили выход в открытый космос Два американских астронавта совершили выход в открытый космос Два американских астронавта совершили выход в открытый космос в пятницу 6 ноября, продолжительностью более 8 часов. Основная цель выхода за пределы Международной космической станции заключалась в проведении ремонтных работ на внешней стороне... Два астронавта США впервые выйдут в открытый космос Два астронавта США впервые выйдут в открытый космос Сегодня, два астронавта Nasa впервые в своей карьере осуществят выход в открытый космос. Прямую трансляцию их орбитального дебюта вы сможете посмотреть на странице нашего сайта Nasa Online. Американские астронавты Скотт Келии и Челл Линдгрен...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru