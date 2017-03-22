SpaceX предварительно определилась с посадочной площадкой на Марсе

Выбор места посадки основывался на нескольких критериях. Во-первых, доступ к большим залежам льда, чтобы, в конечном счете, иметь возможность обеспечивать необходимыми ресурсами населенные пункты. Во-вторых, оно должно быть близко к экватору и находиться на небольшом возвышении, где есть достаточно солнечной энергии и присутствуют лучшие тепловые условия.

Первоначальное исследование определило четыре области в северном полушарии, соответствующие основным критериям. Три из них выглядели привлекательно на снимках, сделанных камерой среднего разрешения аппарата Mars Odyssey, но на снимках с высоким разрешением, сделанных аппаратом MRO, проявился скалистый рельеф, поэтому их предварительно отвергли.

Четвертый регион, Плато Аркадия, выглядит более многообещающим. Здесь нет каких-либо камней и непредсказуемого ландшафта, который стал причиной прекращения работы вездехода Opportunity. Посадочная площадка особенно интересна с точки зрения установления там населенного пункта.

SpaceX сообщила о проекте Red Dragon в прошлом году и запланировала провести первый полет на Марс не позднее весны 2018-го. В прошлом месяце было объявлено, что миссия откладывается к следующему планетарному окну Марса и Земли, которое состоится в середине 2020 года.

Межпланетный корабль Red Dragon может доставить одну тонну полезной нагрузки на Марс с возможностями оставить ее в капсуле после приземления или развернуть на поверхности.