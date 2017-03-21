Спутник SES-10 готов к первому многоразовому полету компании SpaceX

Подготовка спутника связи SES-10, первого космического аппарата, который полетит на борту многоразового стартового ускорителя Falcon-9, идет согласно графику и его пуск намечен на конец марта. Его основная задача – предоставить видео и телевизионные услуги для пользователей в Латинской Америке.

Начиная с момента прибытия во Флориду, SES-10 прошел предварительную подготовку и сейчас находится в «чистой комнате», недалеко от стартового комплекса №39А, откуда планируется начать полет.

Аппарат заправлен топливом в четверг, 16 марта, вскоре после того, как состоялся последний старт SpaceX. В эти выходные его поместят в носовой обтекатель высотой – 13,1 м и диаметром – 5,2 метра.

Обтекатель защищает полезную нагрузку во время заключительной фазы подготовки к запуску и первые несколько минут полета при прохождении плотных, нижних слоев атмосферы, затем отделяется, когда ракетоноситель достигает границы космоса.

Falcon-9 также готов к заключительным тестам. 15-этажный стартовый ускоритель был полностью восстановлен после возврата, обновлен, все его двигатели проверены несколько раз. Как известно, в полете будет использоваться первая ступень, успешно приземлившаяся на плавающую платформу в апреле прошлого года.

На подготовку стартового ускорителя в общей сложности ушло четыре месяца. SpaceX надеется уменьшить этот срок до двух месяцев, и в конечном счете до одного дня.

Полет SES-10 станет первым из шести с ранее возращенными первыми ступенями в этом году. Две первые ступени, возвращённые ранее, будут участвовать в первом демонстрационном полете Falcon Heavy.

SES – Люксембургский телекоммуникационный оператор. Он объявил о своем соглашении со SpaceX в августе 2016 года. И хотя ни одна из сторон не раскрыла стоимость полета, SpaceX ранее предлагал 10% скидку всем, кто пожелает запустить свою полезную нагрузку на ранее использованной первой ступени. Скидка станет более существенной на будущих полетах.

Старт SES-10 был намечен на 27 марта. Но это было до двухдневной задержки, возникшей во время предыдущего запуска спутника EchoStar-23. Скорее всего, задержка станет причиной переноса старта SES-10 на более позднее время.

Вес спутника, 5300 кг, позволит SpaceX выполнить попытку приземления первой ступени на плавучую платформу. Успешный возврат имеет большое значение, ведь в таком случае SpaceX получит в свои руки рабочие характеристики ракеты с ранее использованной первой ступенью.