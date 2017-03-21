Китай разрабатывает собственные многоразовые носители

Китай разрабатывает систему, позволяющую возвратить части ракет, используемых при запусках в космос, и таким образом снизить затраты, и сделать свою космическую программу еще более конкурентоспособной. Помимо сокращения расходов, возврат позволил бы обеспечить безопасность населения Северного Китая и не допустить падения отработавших космических фрагментов на эту территорию.

Система должна возвращать ракетный двигательный модуль и боковые ускорители на землю таким образом, чтобы их использование в будущих запусках не вызывало сомнений. Технология основана на использовании различных парашютов, возврат первой ступени и боковых ускорителей будет начинаться до прохождения атмосферы Земли. Перед приземлением раскроется надувная подушка безопасности.

Технология отличается от системы, используемой SpaceX на ее ракетах Falcon-9. Когда первая ступень Falcon-9 возвращается на Землю, ее двигатели повторно включаются, когда скорость снижается до 3 км/сек. Повторное включение замедляет ступень перед вертикальным приземлением.

Китайские ученые скептически относятся к вертикальному приземлению, как технологии, имеющей много вопросов, и считают ее трудной при реализации. SpaceX выполнил ряд успешных вертикальных приземлений, которые демонстрируют выполнимость технологии, но китайские ученые предварительно отклонили этот подход.

Основная причина – то, что для вертикальной системы посадки необходимо дополнительное топливо для приземления, что означает вывод меньшей полезной нагрузки в космос. Falcon-9 также использует девять малых двигателей для создания тяги, что снижает ее общую надежность и эффективность. Китайские ученые считают, что основной тенденцией современного развития ракет является увеличение тяги и уменьшение количества ракетных двигателей.

Вот почему Китай, так же как Airbus, Boeing и Lockheed Martin не стремится использовать эту технологию. И хотя правительство Китая сейчас финансирует работы по изучению обеих подходов, основные усилия всё же направлены на парашютную систему. Ещё страна активно разрабатывает многоразовую технологию, позволяющую запускать ракеты с самолетов. Её первые испытания проведены два года назад.

У технологии есть свои преимущества, но есть и недостатки: парашютная система посадки может легко перелететь целевую область приземления во время сильных ветров. Falcon-9, используя двигатели, может спокойно возвращаться на землю или даже приземлиться на плавающее судно. Используя парашюты, первая ступень может приземлиться на горную вершину или в густом лесу на тропическом острове. Есть сомнения и относительно подушки безопасности – насколько она способна компенсировать ударное воздействие во время посадки тяжелой ракеты. Даже слабый удар может привести к повреждению двигателей.

Окончательное решение о разработке той или иной посадочной системы будет принято до 2020 года.