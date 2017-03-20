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Dragon успешно вернулся на Землю

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 20 мар 21:15
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В воскресенье, 19 марта космический корабль Dragon компании SpaceX успешно приводнился в акватории Тихого океана, неся на своем борту более 2 тонн груза в виде результатов научных экспериментов и других материалов с Международной космической станции.

Dragon успешно вернулся на Землю

Беспилотная капсула Dragon приземлилось у берегов Калифорнии, где спасательной командой было оперативно поднято на находящееся рядом специальное судно. Космический аппарат покинул Международную космическую станцию в воскресенье утром, после того как астронавты Томас Песке и Шейн Кимбро, отстыковали его при помощи роботизированной руки Canadarm.

Грузовое судно было отправлено к МКС 19 февраля этого года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На его борту находилось порядка 2 500 килограммов полезного груза в виде научного оборудования и расходных материалов необходимых для поддержания станции в рабочем состоянии. Данный пуск был примечателен, тем что был осуществлен с исторической стартовой площадки 39A, в космическом центре имени Кеннеди, во Флориде.  

Особенность космического транспортного корабля Dragon, что разительно его отличает от других транспортных средств к МКС, таких как Прогресс-МС, Cygnus, HTV – наличие теплового экрана, что позволяет только ему возвращать на Землю результаты научных экспериментов и другое важное оборудование. В результате этого полета космический корабль, доставил на Землю 2 450 килограммов полезного груза.

«Начиная от стволовых клеток, которые должны помочь нам понять, как нулевая гравитация влияет на развитие раковых заболеваний, до оборудования обслуживания и заправки спутников на орбите, находятся на борту космического корабля», - говориться в официальном сообщении Nasa.

Но это далеко не полный список оборудования и результатов экспериментов, вернувшихся на Землю. На борту Dragon также находились: образцы регенерации тканей; результаты исследований дефектов костной ткани; прототип устройства лазерной связи, предназначенный для испытания технологии более быстрой передачи данных; прототип космического радиационно-стойкого компьютера необходимого для более дальних космических путешествий и многое другое.

Данный полет космического корабля Dragon ознаменовал окончание уже 10 миссии по доставке груза на Международную космическую станцию, в рамках контракта, заключенного между Nasa и компанией SpaceX.

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