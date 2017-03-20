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Ученые о космосе: Астероиды - угроза или польза для человечества

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 20 мар 20:42
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Ученые о космосе. Рассказывает Борис Шустов - научный руководитель Института Астрономии РАН (ИНАСАН), доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

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