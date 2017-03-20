Бюджетное предложение Белого дома для Nasa
Бюджетное предложение на 2018 год, опубликованное администрацией Трампа, отменяет программу Asteroid Redirect Mission (ARM) и несколько программ исследований Земли. Предложенный бюджет избавит Nasa от более глубоких сокращений, которые произошли во многих других агентствах.
Проект документа просит $19,1 миллиардов (сокращение на 1% от уровня 2016-го). Nasa, как и другие правительственные учреждения, в настоящее время финансируется в соответствии с бюджетом 2016 года.
Предназначенный для отмены – это проект по отправке автоматического космического аппарата к околоземному астероиду, чтобы извлечь фрагмент с его поверхности и возвратиться к окрестностям Луны, где астронавты посетили бы его на межпланетном корабле Orion.
ARM практически не пользовалась поддержкой в правительственных кругах в связи с очень растянутыми сроками реализации. Предложение не предоставило подробную информацию о причине отмены, сославшись лишь на «постоянно растущее финансирование разработки».
И хотя работы по ARM прекращаются, Роберт Лайтфут, нынешний и.о. обязанности Nasa, подтвердил, что процесс разработки некоторых технологии из этого проекта продолжится.
Единственной областью, где замечено бюджетное увеличение – планетарная научная программа, которая получит $1,9 млрд вместо $1,63 млрд. Документ определенно упоминает поддержку миссии марсохода Mars-2020 и Europa Clipper. Однако финансирование разработки посадочного модуля Europa Lander не предусмотрено.
В предложении сказано, что финансирование SLS/Orion и сопутствующих наземных систем будет произведено в сумме $3,7 миллиарда, что абсолютно соответствует уровню 2016 года.
Планируется сократить расходы по программам изучения Земли на 5%. Предложение убирает финансирование образовательных программ. Урезается сумма в $115 млн. Лайтфут сообщил, что этот шаг не повлияет на информационную деятельность агентства. “Nasa продолжит вдохновлять следующее поколение через собственные миссии. Мы будем продолжать поддерживать новых ученых через участие в наших миссиях».
Уходит проект RESTORE-L, направленный на обслуживания спутников на низкой околоземной орбите, включая дозаправку Landsat-7. Новая администрация посчитала проект «дублирующим” другие и заявила, что будет поддерживать аналогичные стремления в коммерческой промышленности. Как известно, компания Orbital ATK уже готова в следующем году испытать свое средство по обслуживанию, или MEV.
Несмотря на урезание некоторых программ, Nasa в принципе повезло по сравнению с другими, где планируются куда более глубокие сокращения. Например, 31% в Агентстве по охране окружающей среды и 28% в Государственном Департаменте. Бюджет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уменьшится на 16%.
Исходя из предложенного видно, что новая администрация хочет сосредоточиться на исследованиях и освоении внеземного космоса. По-прежнему остаются приоритетными исследования Марса. Каких-либо изменений в программе сотрудничества с частниками также не предвидится.
Дополнительного финансирования на освоение Луны, как предполагалось многими, не предусматривается. В целом, новая администрация решила не следовать курсу предыдущего президента, который отменил многие программы своих предшественников.
Окончательный бюджет Nasa на 2018 год планируется принять в начале мая.
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