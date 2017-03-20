Бюджетное предложение Белого дома для Nasa

Бюджетное предложение на 2018 год, опубликованное администрацией Трампа, отменяет программу Asteroid Redirect Mission (ARM) и несколько программ исследований Земли. Предложенный бюджет избавит Nasa от более глубоких сокращений, которые произошли во многих других агентствах.

Проект документа просит $19,1 миллиардов (сокращение на 1% от уровня 2016-го). Nasa, как и другие правительственные учреждения, в настоящее время финансируется в соответствии с бюджетом 2016 года.

Предназначенный для отмены – это проект по отправке автоматического космического аппарата к околоземному астероиду, чтобы извлечь фрагмент с его поверхности и возвратиться к окрестностям Луны, где астронавты посетили бы его на межпланетном корабле Orion.

ARM практически не пользовалась поддержкой в правительственных кругах в связи с очень растянутыми сроками реализации. Предложение не предоставило подробную информацию о причине отмены, сославшись лишь на «постоянно растущее финансирование разработки».

И хотя работы по ARM прекращаются, Роберт Лайтфут, нынешний и.о. обязанности Nasa, подтвердил, что процесс разработки некоторых технологии из этого проекта продолжится.

«Мы продолжим работать над солнечными электрическими двигателями, чтобы реализовать будущие программы по транспортировке грузов в космосе».

Единственной областью, где замечено бюджетное увеличение – планетарная научная программа, которая получит $1,9 млрд вместо $1,63 млрд. Документ определенно упоминает поддержку миссии марсохода Mars-2020 и Europa Clipper. Однако финансирование разработки посадочного модуля Europa Lander не предусмотрено.

В предложении сказано, что финансирование SLS/Orion и сопутствующих наземных систем будет произведено в сумме $3,7 миллиарда, что абсолютно соответствует уровню 2016 года.

Планируется сократить расходы по программам изучения Земли на 5%. Предложение убирает финансирование образовательных программ. Урезается сумма в $115 млн. Лайтфут сообщил, что этот шаг не повлияет на информационную деятельность агентства. “Nasa продолжит вдохновлять следующее поколение через собственные миссии. Мы будем продолжать поддерживать новых ученых через участие в наших миссиях».

Уходит проект RESTORE-L, направленный на обслуживания спутников на низкой околоземной орбите, включая дозаправку Landsat-7. Новая администрация посчитала проект «дублирующим” другие и заявила, что будет поддерживать аналогичные стремления в коммерческой промышленности. Как известно, компания Orbital ATK уже готова в следующем году испытать свое средство по обслуживанию, или MEV.

Несмотря на урезание некоторых программ, Nasa в принципе повезло по сравнению с другими, где планируются куда более глубокие сокращения. Например, 31% в Агентстве по охране окружающей среды и 28% в Государственном Департаменте. Бюджет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уменьшится на 16%.

Исходя из предложенного видно, что новая администрация хочет сосредоточиться на исследованиях и освоении внеземного космоса. По-прежнему остаются приоритетными исследования Марса. Каких-либо изменений в программе сотрудничества с частниками также не предвидится.

Дополнительного финансирования на освоение Луны, как предполагалось многими, не предусматривается. В целом, новая администрация решила не следовать курсу предыдущего президента, который отменил многие программы своих предшественников.

Окончательный бюджет Nasa на 2018 год планируется принять в начале мая.

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