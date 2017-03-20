ExoMars-2016: завершено тестирование аппаратуры TGO

На орбитальном аппарате TGO из состава экспедиции ExoMars-2016 завершились калибровочные испытания научных приборов, и таким образом миссия переходит в новую фазу – аэроторможения.

Почти год назад, 14 марта, началась эта миссия. 16 октября, перелетный модуль успешно достиг окрестностей Марса и одна из его частей – зонд TGO для исследования атмосферы – уже через три дня успешно закрепился на высокоэллиптической орбите.

После этого, во время двух специализированных орбит в конце ноября, были проведены первые калибровочные измерения научных инструментов. Завершающие тесты выполнены 5-7 марта уже с другой орбиты и включали проверки, связанные с получением изображений поверхности и сбором данных относительно атмосферы.

Например, испытательные наблюдения позволили определить лучшие параметры настройки приборов для будущих измерений незначительных газовых примесей в атмосфере в фазе научной эксплуатации.

Один из них – метан – представляет огромный интерес. На Земле он появляется вследствие биологической активности. Возможно, обнаружение метана на Красной планете приведет к крайне интересным последствиям...

Также откалиброван датчик измерения потока нейтронов с поверхности. С его помощью возможно идентифицировать места, где вода или лед может скрываться под поверхностью.

Цветная камера сделала несколько калибровочных снимков звездного неба, а также поверхности Марса. На представленном фото обозначено событие, когда корабль пересекал границу дня и ночи, проходя над Южным полушарием.

Начиная со следующего года, зонд приступит к выполнению научной программы с 400-км, круглой орбиты, совершая один виток каждые два часа. В настоящее время он находится на однодневной, 200 x 33000-км орбите. Он будет использовать атмосферу, чтобы постепенно скруглить орбиту, процесс, известный под названием «аэроторможение».

В следующие несколько недель планируется выполнить семь включений двигателей, что позволит скорректировать траекторию перед основной фазой аэроторможения. Это позволит опустить самую нижнюю точку орбиты до 113 км.

TGO будет неоднократно погружаться в атмосферу при самом близком проходе, сбрасывая свою скорость. Уже на этой неделе первые управляющие команды фазы аэроторможения загружены в космический аппарат.

Также на научной орбите TGO выступит в качестве ретранслятора, обеспечивая связь марсоходов с Землей. В частности, его задействуют во время второй части миссии ExoMars-2020 в момент посадки стационарной поверхностной платформы и марсохода.