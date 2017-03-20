Вторая лунная гонка: кто придет первым?

Недавнее заявление SpaceX о полете на Луну двух туристов вызвало море восторженных откликов среди приверженцев коммерческого космоса. И хотя многие эксперты серьезно сомневаются, что указанный срок реалистичен, далее последовала серия подобных сообщений от разных компаний и стран, суть которых одна – высадка человека на Луну.

Среди так называемого космического сообщества до 2000 года сформировалось несколько групп: традиционные правительственные структуры, которые рассматривает космонавтику в военных и научных терминах; частники, занимающиеся телекоммуникационными платформами и спутниками наблюдения; желающие заниматься космическим туризмом, добычей ресурсов на астероидах и даже колонизацией Марса.

И никто в этих группах даже не думал о возвращении человека на Луну. И вдруг все об этом заговорили. Почему же эта идея появилась вновь? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понять, что происходило в области освоения космоса последние 15 лет, помимо традиционных запусков спутников и экипажей на МКС.

Среди основных направлений, которые обозначали как приоритетные 10-15 лет назад – это космический туризм и добыча ресурсов с околоземных астероидов. Все радовались абсолютно историческому событию: отправке первого туриста на орбиту в 2001 году. Далее состоялось еще семь подобных полетов. Казалось, что начинается новая космическая эра – туристическая. Но в 2009 году полеты прекратились, и с тех пор ни один турист не побывал в космосе.

Сейчас в этом направлении стремятся работать всего 2 компании: Virgin Galactic, которая продолжает испытания своих транспортных средств; World View, планирующая запускать воздушные шары в верхнюю стратосферу. Все остальные свернули свои разработки. Сейчас действительность такова, что космическая туристическая индустрия достигла «почти ничего» по сравнению с обещанным.

Добыча ресурсов с астероидов оказалась вообще простыми бумажными проектами, которые просто озвучиваются на очередных пресс-конференциях, но их воплощение в жизнь также далеко, как реализация объявленного в 2010 году проекта с громким названием «Полет на Марс».

Чтобы реализовать проект НАСА отправило целую флотилию вездеходов и орбитальных аппаратов к Марсу и начало строить новую тяжёлую пусковую установку, стоимость разработки которой уже сейчас достигает десятков миллиардов. Прошло десятилетие... Достижения вездеходов сомнительны, а система запуска SLS по-прежнему не построена, целесообразность её создания вызывает всё больше вопросов, ведь один старт стоит порядка $1 млрд.

Именно поэтому на фоне всех этих нереализованных проектов и появились заявления о возврате на Луну. И среди основных претендентов сделать это первым является Китай. На первый взгляд легко проигнорировать усилия Китая, направленные примерно на тоже, что Россия и США достигли десятилетия назад. Однако Китай не только будет рад стать вторым государством, высадившим человека на Луну, но и совершить достижение, которое даст сигнал всему миру о могуществе страны.

Более того, высадка человека на Луну для Китая станет демонстрацией технологического преимущества над США, где до сих пор не в состоянии проводить собственные пилотируемые полеты к МКС. И хотя темп пилотируемых запусков Китая сейчас может кому-то показаться очень медленным, но с каждым годом они становятся более понятными и цель их очень проста – отработать технологии, позволяющие создать постоянный обитаемый комплекс на орбите уже к 2022 году и приступить к колонизации Луны.

Вторая лунная гонка началась... В нее постепенно втягивается не только Китай, но и ЕС, Россия, США, Индия... Кто окажется в ней победителем – ждать осталось недолго…