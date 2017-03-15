Роскосмос объявил о наборе в отряд космонавтов

Вчера, 14 марта, российское космическое агентство Роскосмос, объявило об открытом наборе в отряд космонавтов, которые первыми отправятся на новом межпланетном космическом корабле «Федерация» к Луне.

Последний набор в отряд космонавтов проходил пять лет назад, в 2012 году. В этот раз Роскосмос планирует набрать от 6 до 8 космонавтов, которые будут работать на новом пилотируемом космическом корабле «Федерация», находящегося в настоящее время не этапе разработки. Именно с его помощью, Роскосмос планирует отравить пилотируемую миссию на Луну к 2031 году.

Как сообщил директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев: «На этапе отбора не будет никакой дискриминации по половому признаку или цвету кожи».

Прием заявок будет осуществляться в течении ближайших четырех месяцев. Окончательные итоги будут подведены в декабре этого года.

Основная цель будущих покорителей космоса, станет работа на новом космическом корабле «Федерация», работа по программе Международной космической станции, а также первая высадка россиян на Луне.

Требования к кандидатам нельзя назвать простыми. Кроме ограничения по возрасту в 35 лет, росте – не выше 1,9 метра и весе – не больше 90 кг, будущие космонавты должны иметь высшее инженерное или научное образование, иметь опыт работы в данных областях и иметь знания английского языка. Полный перечень требований можно узнать на официальной странице корпорации Роскосмос в сети интернет.

В настоящее время Россия имеет в запасе 30 подготовленных космонавтов, 14 из которых никогда не летали в космос. Самый старший Геннадий Падалка в возрасте 58 лет самый опытный космонавт. Его общая продолжительность налета составляет более 878 дней. Самый молодой космонавт Иван Вагнер 1985 года рождения, пока еще не имеет космического опыта.

Данный набор также как и в 2012 году будет проходить в открытом режиме. Это означает, что любой желающий может подать заявку на получение звания космонавта Роскомоса. Однако пройти все вступительные испытания получиться далеко не всем.