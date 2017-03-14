Ученые о космосе: Открытие системы TRAPPIST-1

Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии

Итоги астрофизического года подводит Сергей Попов, известный популяризатор науки, профессор РАН, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга....