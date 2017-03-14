Ученые о космосе: Открытие системы TRAPPIST-1
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Ученые о космосе: Открытие системы TRAPPIST-1

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 14 мар 15:53
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Учёные о космосе. Рассказывает Дмитрий Ионов - кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) .

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