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Ученые о космосе: Открытие системы TRAPPIST-1
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 14 мар 15:53
Учёные о космосе. Рассказывает Дмитрий Ионов - кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) .
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