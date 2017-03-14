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Kepler получил изображения системы TRAPPIST-1

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 14 мар 15:44
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Космический телескоп Kepler, получил пиксельное изображение звездной системы, где расположились семь планет земного размера.

Kepler получил изображения системы TRAPPIST-1

Звездная система под названием TRAPPIST-1, дает астрономам много надежд. В дополнение к тому, что данная система имеет рекордное количество каменистых планет схожих по размерам с нашей Землей, по крайней мере три из них расположены в так называемой «зоне обитаемости». Это дает потенциальные шансы на возможное наличие на их поверхности воды в жидком состоянии.

Анимация, выпущенная Nasa, показывает звезду в центре кадра и незначительные изменения ее яркости. Однако это достаточно слабые доказательства наличия любой из семи планет на ее орбите. Анимация была создана на основе 60 снимков полученных камерами космического телескопа Kepler с выдержкой 1 минута. В общей сложности телескоп Kepler наблюдал за системой TRAPPIST-1 в течении 74 дней. С 15 декабря 2016 по 4 марта 2016.

Чтобы представить, насколько небольшой угловой размер имеет данная система на небосводе, ученые Nasa предложили интересное сравнение. Площадь полученного изображения равна 44 квадратным угловым секундам, что эквивалентно размеру песчинки на расстоянии вытянутой руки в сторону неба.

Система TRAPPIST-1 с семью планетами была обнаружена благодаря научному инструменту TRAnsiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST) обсерватории La Silla в Чили. Об открытии системы было объявлено только в феврале этого года.

Космический телескоп Kepler обнаружил тысячи далеких планетным систем и кандидатов на подобное звание и в настоящее время является рекордсменом по данному показателю. Он уже изучал систему TRAPPIST-1 до ее открытия, однако ученые не смогли идентифицировать планеты на орбите этой звезды.

Дело в том, что родительская звезда системы TRAPPIST-1 является ультра-холодным красным карликом, и очень малое количество света для определения планет транзитным методом, с помощью которого космический телескоп Kepler находит планеты на орбите звезды.

В процессе наблюдения за звездой, астрономы просто не заметили изменения яркости менее чем на один процент, поэтому родительская звезда не привлекла внимание ученых.

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